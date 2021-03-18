台中太平枇杷評鑑 李國成、張和順同時當上「枇杷王」

台中市政府農業局輔導太平區農會今舉辦「110年度台中市太平地區優質枇杷評鑑活動」，農民李國成、張和順兩人因栽種出來的枇杷在外觀、成色、口感、果品等項目分數最高，同時拿下今年的「枇杷王」頭銜。農業局長蔡精強表示，台中太平正值枇杷產季，歡迎民眾選購台中優質在地農特產。

太平區農會指出，評鑑邀請行政院農業委員會台中區農業改良場及國立中興大學農業學術研究單位等不同領域專家，就果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、品嘗口感、果肉細緻與果粒大小等多項目進行專業評分，經評審仔細品嘗評分，最終由李國成、張和順摘下年度枇杷王殊榮，第二名則由柯辰宏、柯聰明、張清標及周大霖4人獲得，第三名分別為廖月珠、廖元順、江素月、沈阿香、黃國樑及周大森等6人獲獎。

農業局說，太平枇杷產季為每年2至4月，栽種於海拔300至600公尺的山坡地，由於日夜溫差大，生產出來的枇杷果實色澤金黃、果粒大、甜度高、風味好、多汁且入口即化，廣受消費大眾喜愛。