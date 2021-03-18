不老騎士環台千里追夢 盧廣仲陪騎端出荷包蛋精神加菜

「2021不老騎士為愛千里」今天從台中出發，不老騎士公益大使盧廣仲陪騎，第一站到達彰化縣溪湖鎮巫家捏麵館，很想參加但無法成行的弘道溪湖服務據點的陳姓長者，到場接受盧廣仲在胸前貼姓名標章，為熱血活動注入溫馨故事。

弘道老人福利基金會今年舉辦第10次不老騎士環台活動，28名平均72歲的長者上午從台中出發，騎到環島第一站溪湖鎮巫家捏麵館休息，捏麵館第一代師傅也是館長的父親巫旗軍88歲，現身和不老騎士相見歡，並表示，不老騎士比他年輕，早知道他也參加活動「來去騎車遊台灣」。

巫家捏麵館館長巫俊德教做捏麵人，三兩下捏一隻兔子，巧手讓不老騎士佩服。不老騎士公益大使盧廣仲捏一個荷包蛋，說剛到台北發展時，台南老家的母親打電話交代他注意健康，所以他每天煎一個荷包蛋當作早餐，為荷包蛋拍照，一段時日比對每天荷包蛋，大致上沒什麼不同，但差異藏在細節裡，細節很重要，就像他的創作要重視細節，不老騎士同樣都是騎車，可是細節在每個人都得到自己的成就感。

「好久沒這樣騎機車，上次長程騎車大概8、9年前。」盧廣仲表示，今天天氣很好，騎機車滿享受的，能和一群志同道合的人朝向共同目標前進的感覺很熱血，在年紀上，他比不老騎士的年齡小很多，算是比較年輕的「同學」，可是和「同學」一樣，都在這個世界、宇宙裡面勇敢追求實現自我。

弘道老人福利基金會溪湖服務處的陳姓長者輕度失智，原本期待跟不老騎士環島，因家人擔心安全，改為到巫家捏麵館搭乘前導車，到嘉義大林的服務據點才返回溪湖鎮。盧廣仲在陳姓長者的胸前貼上姓名標章，代表他也是不老騎士的一員。

今年最年長的不老騎士是88歲蔡榮堃，第三次參加環島。最年輕是65歲柯雲欽，和69歲妻子陳妍孜攜手追夢。全隊第二高齡的83歲陳邦雄因女兒是盧廣仲的粉絲，女兒鼓勵他報名不老騎士，今天陳邦雄代表全隊贈送感謝狀給盧廣仲，「回家可以跟女兒炫耀一下『我跟你的偶像作伙攝相』」。