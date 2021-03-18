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登山野炊險引火災 東勢林管處籲民眾不要引火
東勢林區管理處昨日下午2時接獲森林火災通報，經台中市政府消防局勤務中心轉知，有登山客通報馬崙山步道有火煙。東勢林管處立即集結9位森林護管員背負水帶趕赴現場，並利用空拍機偵測，到場後發現是登山客取火野炊所留下的痕跡，護管員將現場妥善清理，恢復乾淨，所幸只是虛驚一場。
東勢林管處表示，今年短短2個半月內，轄區已發生4場森林火災，林務人員及空勤總隊等相關救火單位人員疲於奔命，累計共動員221人次，耗費22個日夜忍受高溫埋首火場進行救援。昨日驚傳疑似發生森林火災，所有人員心驚膽跳，幸好經過確認，現場僅遺留高溫的餘燼，但大量枯枝落葉堆積而成的餘燼，若無確實降溫撲滅，相當容易復燃，經過森林護管員確實澆熄降溫，所有人終於放下心中大石。
東勢林管處提醒民眾，除依森林法第34條規定經該管消防機關洽該管主管機關許可者，不得有引火行為，違者最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人的森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人的森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任。
東勢林管處也呼籲，親近山林要熟記「三不三要」，不隨意引火、不拋棄菸蒂、不焚燒垃圾；要小心火種、要注意用火安全、要熟記保林防火專線0800-000930，共同保護台灣的山林資源。
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