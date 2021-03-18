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太平枇杷評鑑參加農戶逐年少 農會總幹事嘆原因是....
台中太平的枇杷熟了，區農會上午舉辦枇杷評鑑，但農會總幹事余文欽卻感嘆缺工問題嚴重，往年都有百餘戶的枇杷農參與評鑑，但近年逐年減少下，去年還有61戶，今年僅剩56戶參與評鑑，是歷年來最少的，希望相關單位重視農業缺工問題。
余文欽說，其實不僅是枇杷，其他像是荔枝、龍眼等太平產量大的農業，也都缺工嚴重，山區荒耕達5成。他說，究其原因和農民老化有關，政府雖推動青農返鄉，但仍不足以解決問題；移工也仍缺乏，缺工問題談了10幾年，問題仍存在。
他說，去枇杷園看一下就可以知道，種枇杷從疏果、灌溉、套袋，有沒有成熟都還要一個一個的看，過程十分繁瑣；以目前的價格而言，其實是非常低的，希望大家可以把握機會品嘗這麼難得種出的枇杷。
農業局長蔡精強說，政府雖引進農業移工，但須以農會為單位申請，還有勞保員額限制，使得缺工問題仍難解決。
余文欽說，農業移工除了大的農業企業用得起，對許多小農戶仍是大負擔，而且經常每個農戶需求的工人多屬幾個月的短期工為主，也使得申請移工時面臨困難，政府應該提出移工零活運用的方使供農民申請使用，解決農業缺工的困境，相信這樣才能對農業發展有正面幫助。
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