百餘年的集集樟腦出張所 獲文化部補助1.6億修復

南投集集鎮樟腦出張所建築群至今已有100多年歷史，也是目前台灣僅存的樟腦出張所，是極具歷史文化及保留價值的建築物，2019年獲南投縣政府文化局公告登錄為歷史建築，並在集集鎮長陳紀衡積極爭取中央經費下，獲文化部補助近1.6億元，將協助修復不致傾頹。

集集鎮公所表示，目前不僅以修復台灣僅存、規模完整的樟腦出張所宿舍群為目標，更希望透過文資場域活化再利用，連結集集地區歷史脈絡，匯聚地方產業與人文，打造成各地遊客都會慕名而來的歷史文創空間。

而「出張」原是日語出差的意思，是日治昭和年間，日本政府頒行樟腦專賣制度，1898年設置的「集集樟腦出張所」，專辦樟腦採治、販賣；而樟腦的製造，是以「腦灶」方式，用柴火蒸餾樟樹木塊24小時，冷卻後樟木蒸汽形成白色凝固腦沙與腦油，再由挑夫送至出張所集中，利用集集線運送至台北的總工廠精製後，才是最終成品。

國民政府遷台之後，樟腦產業轉趨沒落，樟腦出張所失去原有的功能，一度也曾是林務局的員工宿舍，

「集集樟腦出張所建築群修復再利用工程委託規劃設計案」今天上午召開期初審查會議，針對歷史建築修復設計報告圖說及因應計畫進行審視，並邀請專業委員團隊分別依據消防規劃、機電管線、與建築木構造等專業安全面向進行討論。

集集鎮長陳紀衡表示，集集樟腦出張所與日式建築群將以最快方式整建，針對其中兩棟損壞嚴重且面臨倒塌的宿舍將先行修復，修復後將重現樟腦出張所原有的運作型態，除展示相關產業機具及文史主題，並規劃局部空間還原歷史現場為提煉樟腦主題的差旅空間、農食文創產品區及餐飲區、藝文駐村及表演等多元空間使用。