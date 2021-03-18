中興新村活化創生再進一步 省府老宿舍變身特色民宿

中興新村首家合法民宿「小花園夢想生活家」開張，民宿地點位於光明4路是省府宿舍活化創生聚落計畫之一，淺綠色的外牆加上滿園的綠意植栽，協助整合資源並促成中興新村活化的南投縣長特助林儒彬也到場揭牌，期盼中興新村發展為文創基地。

小花園夢想生活家負責人陳慈徽說，中興新村是生活機能完整的花園城市，她充分感受村內的慢活風情，因此與朋友合資開設，每個人依著自己的專長和想法，針對省府宿舍舊有的空間與特色，重新改造用心規畫整理，打造出獨一無二兼具生活美感文化空間的民宿。

林儒彬說，中興新村自從精省後閒置20多年相當可惜，縣府也希望中央能有妥善規畫，讓中興新村重現風華。因此，看到懷抱文創理想的年輕人回鄉創業，進駐中興新村活化老舊空間，縣府更積極協助。

他也建議中興新村的管理應該要事權統一，修改老舊法令，並設單一窗口來吸引更多年輕族群願意申請進駐，帶動更多人潮進來，才能讓中興新村真的活化起來。

民宿位於2樓，受限原有宿舍的隔間和格局，分為左右兩邊，每邊各有三間房，房型有雙人房、四人家庭房及背包客上下舖四人房三種房型，亦可包棟，共有6間房，最多可住20人。