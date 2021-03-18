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中央社宅台中選址遭批草率 住都中心：符合選址原則

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
中央住都中心在台中北區計劃建社會住宅，但選址地點面臨到路不到6米，被地方轟。圖／取goole地圖
中央住都中心在台中北區計劃建社會住宅，但選址地點面臨到路不到6米，被地方轟。圖／取goole地圖

台中市議員陳文政昨天抨擊，北區中德段社會住宅選址草率，違反中央自己規定的社宅選址原則，面臨不到10公尺的計畫道路。國家住都中心回應，該基地的區位鄰近科博館、台灣大道百貨商圈、新市政中心等，就業機會充足，且生活機能完善，適合社會住宅進駐。

國家住宅及都市更新中心在台中市北區丶潭子及西屯找到3塊公有地計畫興建社會住宅。陳文政質疑，住都中心挑選北區忠明路大潤方後方一座僅完工兩年的停車場做為預定基地，聯外道路僅6公尺寬，更有車輛長年停放，根本無法負荷270戶社宅所產生的車流量。

台中市北區中德段社會住宅基地位於中清路、忠明路所圍的街廓，住都中心指出，兩側的6米計畫道路為社區型通路，較少穿越性車流，依據去年11月調查資料，平日上午7至8點、下午5至6點，尖峰流量每分鐘均不到1輛小客車通行，交通量不大。

住都中心表示，規劃興建的社宅特別重視地區停車位需求，本基地除滿足社宅需求外，預估可對周邊開放汽車位80席及機車位75席，提供當地居民停車使用；另規畫停車場出入口於基地東側，距離中清路約50米，能快速疏散進出車流，且規畫退縮基地2米作為汽車停等空間，方便往來車輛進出及接送。

住都中心表示，社宅特別針對建築量體採低建蔽率設計，可提供約2500平方公尺以上的開放空間給當地居民日常及活動使用，另也會持續與地方政府溝通社會福利設施需求，盼能為地方帶來更多綠地及公益設施，成為在地的好鄰居。

住都中心表示，將用心傾聽在地民眾聲音，積極創造友善且具公益服務的社會住宅，並持續與地方政府協調合作。

社宅 社會住宅 台中市

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