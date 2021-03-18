減空汙！台南低油油煙認證 餐飲業者：回客率明顯提高

空氣品不良季節，台南市環保局也加強餐飲油煙防制，通知全市28家大型餐飲及百貨公司等務必做好油煙防制設備操作及維護，並不定時巡查及輔導缺失，要求提出改善建議。目前海安商圈已有42家餐飲業取得低油煙環保相關認證，每年可削減粒狀物2.4公噸。

台南市環保局表示，巡查28家大型百貨公司、購物中心、宴會餐廳的油煙防制設備與操作都符合規範。另也在小吃美食聚集的海安商圈，輔導餐飲業者裝設油煙防制設備、取得低油煙環保認證，自去年的32家增為目前42家，從源頭減量做起，減輕環境空汙負擔。

不少取得低油煙認證的店家反映，消費者對於用餐環境無油煙氣味多很有感，回客率明顯提高。環保局在海安路二段、海安地下停車場出入口、5座電梯等共計18處設有環保店家地圖，消費者按圖索驥即可找到。

餐飲空染減量是環保署重點政策之一，環保署已公告餐飲業汙染防制設施管理辦法，未來符合座位數300個以上或營業面積1千平方公尺新設餐飲業者，今年7月1日都需符合裝設油煙防制設備規定。