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台中面臨水荒 綠營要求市府善用地下水105處湧泉

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員王立任要求市府積極做好水資源利用。記者陳秋雲/攝影
民進黨議員王立任要求市府積極做好水資源利用。記者陳秋雲/攝影

台中市議會臨時會今舉行水情專案報告，民進黨議員張耀中、施志昌及王立任要求市府籌劃對策，善用建築用水及地下水，開發湧泉，不管公園澆灌及洗塵用水，都要善用再生水，度過缺水危機。

市議員張耀中說，台中旱象嚴重，開放建築工地抽取地下水供生活雜用是臨時之舉，一般民眾根本沒有儲水的大型裝置或容器，如何讓市民安心用工地的地下水做生活雜用？唯有市府及各局處盤點可用地下水的地方，將水資源留下來，才有節水效果。

市議員施志昌則說，目前預估中部地區的供水撐不到兩個月，過去市府建設的11處水資源中心，每日可以提供約10.6萬噸的回收水源，但除了啟用林佳龍時期規劃的豐原水資源中心，去年中央在台中港區規劃與補助大量經費的「福田放流水回收再利用計畫」之外，中市府是否還有新的規劃？

經發局長張峯源指出，目前台中平均每日供水量約140萬噸，民生用水與工業用水約二比一。水利局長范世億表示，從胡志強市長時代就開始規劃水資源中心，林佳龍市長時代又規劃了兩處，目前預計在烏日設置水資源中心。

市議員王立任說，水利局2017年做過台中市調查，共蒐集到105處湧泉水井資料，而這些湧泉的水質因為經過土地的自然過濾也都是相當清澈。他說，為了以防屆時台中市面臨缺水窘境，水利局應當超前部署利用湧泉當備援水源，並且積極規劃湧泉水資源再利用。

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