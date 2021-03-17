肉品市場周邊吸血腥空氣數十年 中市議員促轉型回饋居民

台中市議員張玉嬿今在議會表示，肉品市場周遭北區、太平區的住戶飽受空汙惡臭困擾，環境長久藏汙納垢，大吸「血腥空氣」數十年，要求市府轉型活化肉品市場後，加強清除場外遺留的污水和廢棄物，提出敦親睦鄰的計畫，補償回饋給周遭住戶。

張玉嬿說，不少民眾因相信市府會將肉品市場遷移至烏日，所以才買屋搬到附近，太平區現在有近千戶市民住在肉品市場周遭，2018年12月底曾經率隊抗議住戶飽受空汙惡臭困擾，要求改善老舊的汙水處理降低場區異味。

她又說，市長盧秀燕宣布肉品市場將「原地轉型活化」，不殺豬之後臭味應該會減少，但周遭殘留40多年的汙水和廢棄物也有不少異味，環境長久藏污納垢，要求市府的水利局、建設局和環保局等相關單位應該加強處理，完全清除。

張玉嬿表示，肉品市場干擾了周遭鄰居生活品質數十年，活化後市府應該要加強敦親睦鄰，具體研擬回饋機制，補償給周遭北區、太平區的住戶，也算還給他們一個公道。

市府指出，2020年底，台中屠宰線已停止宰牛、宰雞肉，剩3條宰豬。許多人擔心會影響肉品價格、量、新鮮度。農業局統計，今年與去年同期價格差異不大。顯示價格、量、新鮮度並沒有因此受到影響，台中市仍能買到價格持平的雞肉與牛肉。