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鑿井抗旱、翻水越嶺取水？台中52處免費取水點不必遠求

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市很多新建工程的工地會將回收的地下水透過水管拉到圍籬外，提供公眾使用。圖／台中市政府提供
台中市很多新建工程的工地會將回收的地下水透過水管拉到圍籬外，提供公眾使用。圖／台中市政府提供

水情嚴峻，依水利署資料中部最大的德基水庫今天蓄水率降至7.6%，乾可見底，政府想盡辦法力挺工業用水，甚至想到「鑿井取水」，廠商計畫買水，無奈取水點太少又得翻山越嶺距離遠。台中市政府盤點建案工地，共開放52處免費取水點，台中營造廠、建商也樂於配合。

麗明營造董事長吳春山說，政府想盡辦法力挺工業用水，甚至想到「鑿井取水」，但科學園區不能鑿井，廠商想辦法找水車運水，卻遇到取水口都遠在山區，都得翻山越嶺取水，且點也不多。

吳春山指出，現在房地產業非常興盛，工地開挖地下室的水可回收再利用，以麗明營造為例，去年營造屏東榮民醫院至今，已有超過十處工地提供民眾免費取，建議政府可以協助將工地回收水做為使用工業用水，如此寶貴的水源就可以不被浪費，甚至可以不必動用到鑿井。

大台中不動產商業開發同業公會理事長王至亮說，很多台中建商新建工程開挖地下室常需抽取地下水挖深地基，配合市府抽排水計畫書，會回收地下水，並以管線拉到圍籬外供大眾使用，行之多年。

他指出，一般都是提供大口徑水管，供水車取水，也有的工地特別設置小口徑，一般民眾也可以取用，各工地也依開挖位置、深度，水質、水量不盡相同，多半做為消防、洗街、澆花使用，若要做為工業用，可能還要依產業類別、用途，有的高科技產業水質要求高，可能要再經測水質、過濾。

聯聚建設說明，公司在新建工程在開挖地下室時，抽出來的地下水不會浪費，會經由水管，將地下水回收，管線拉到圍籬外，提供公眾使用，這項回收水措施已行之多年，除了公司用於工地周邊道路洗掃外，也提供消防用水、市府道路洗掃、公園植栽澆灌等，也有民眾會來取水，如今若能提供工業使用，公司也樂於配合。

台中市都發局統計，台中目前工地約3200處，其中取水點共52處，每日抽排水量約110萬噸，民眾可用於抑制粉塵灑水、流動廁所沖廁、洗車用水、道路洗掃及植栽澆灌等，建商、營造廠都很配合。

水利署副署長王藝峰說，水利署與中市府合作，利用機動淨水設備，過濾營建工地地下水，透過RO膜過濾後，可供民生使用。

麗明營造董事長吳春山建議，工地開挖地下室抽出的水回收做為工業用水，水源就可以不被浪費，甚至可以不必動用到鑿井。圖／吳春山提供
麗明營造董事長吳春山建議，工地開挖地下室抽出的水回收做為工業用水，水源就可以不被浪費，甚至可以不必動用到鑿井。圖／吳春山提供
台中市政府說明，民間的水車到建築工地取水點取水。圖／台中市政府提供
台中市政府說明，民間的水車到建築工地取水點取水。圖／台中市政府提供
台中市政府說明，民間的園藝公司到建築工地取水點取水。圖／台中市政府提供
台中市政府說明，民間的園藝公司到建築工地取水點取水。圖／台中市政府提供
台中市政府說明，工地回收水可用於公園植栽澆灌等。圖／台中市政府提供
台中市政府說明，工地回收水可用於公園植栽澆灌等。圖／台中市政府提供
水利署資料顯示，中部最大的德基水庫今天的蓄水率不到8％，僅剩7.6%。記者趙容萱／攝影
水利署資料顯示，中部最大的德基水庫今天的蓄水率不到8％，僅剩7.6%。記者趙容萱／攝影

地下水 水質 水利署

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