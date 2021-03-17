水利署擬調水費 中市議員轟先檢討漏水

國內缺水民生用水拉警報，水利署擬調漲水費，台中市議員黃馨慧指出，台中漏水率全國前三名、漏水量高居全國第一，中央不檢討台水舊管汰換緩慢，地下水管破管頻傳，卻宣布擬調漲民生水費、高用戶漲幅甚至高達六成，可能引發下一波民生物價飛漲，她要求盧市府研擬穩定物價對策。

黃馨慧表示，水利署說「90%用戶不受影響」，這句「話術」根本沒有考慮到高用水戶，有可能就是小吃攤、餐飲店、洗車場、美容院、游泳池等民生或運動業者，面臨提高用水成本，可能連帶引發民生物價再一波上漲，台中市政府應盡速研擬穩定物價對策。

黃馨慧指出，105年台中地價稅調漲，蔡政府完全執政至今近期已經「擬調漲」或「已調漲」勞保、健保、油價、電費、水費等等，通通都說「大部分民眾不受影響」，事實卻是民生物價連動漲價，民眾薪水倒退嚕，生活壓力愈來愈大；她罵：「缺水就漲水費，下次缺什麼、政府是不是就要漲什麼？」

黃馨慧質疑完全執政就是完全不負責？蔡政府執行「非核家園」，宣示2025年再生能源目標佔比總發電量20%，但檢視2020年目標值9%、實際值僅5.4%。

她表示距離2025年不到5年，屆時再生能源發電配比無法達標，核能又除役，中火是不是要增加燃煤量？中油會不會因為增加燃氣機組，擴建台中港天然氣接收站？

黃馨慧指出，蔡政府從106年連續3年編列「前瞻基礎建設」預算，金額高達上兆餘元，都是民眾納稅錢，有多少用在發展再生能源？有多少用在水管汰舊換新？事關國家未來20、30年基礎建設與地方發展及民眾權益，請民進黨調漲民生水費前，先說清楚講明白！