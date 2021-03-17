彰化促銷高麗菜 已賣20噸到加拿大、韓國

高麗菜盛產，彰化又是高麗菜生產大縣，縣府購買11公噸給282個社區關懷據點為長者加菜等，今年在合作社與青農努力下，包括高麗菜等都行銷至加拿大、韓國，目前為止外銷數量已達20噸，加工製成的水餃、煎餃也賣到日本。

彰化縣長王惠美表示，彰化種植面積有850公頃，年產量超過3萬9000公噸，高麗菜是很多元化的食材，目前正值高盛產期，便宜且又甜又好吃，可炒、入湯，也可做泡菜、水餃、高麗菜飯、高麗菜乾、高麗菜麵、高麗菜餅等。

王惠美說，縣府幫農民促銷，預計3月20、21日到台北希望廣場的農民市集銷售，凡購買彰化縣農特產品300元以下贈送高麗菜1顆，消費300元至999元送2顆，消費1000元以上送3顆，買越多送越多。