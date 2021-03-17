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18輛僅選1輛載重測試 中捷：載重非斷軸肇因

中央社 / 台中17日電

台中捷運綠線18輛列車，僅1輛進行載重測試，遭質疑「通車安全」淪為口號，台中捷運公司指出，斷軸肇因係組裝調整不當，非載重因素，載重測試為新增，台中市盧秀燕承諾為行車安車負責。

中捷綠線於109年11月16日啟動試營運，試營運第6天的11月21日發生聯結器軸心斷裂事件，暫停試營運。經過多月來檢討、修配、測試，盧秀燕日前宣布，捷運綠線從3月25日恢復免費搭乘試營運，4月25日正式通車。

台中捷運綠線復駛在即，台中市議會今天召開臨時會，多位民進黨籍市議員關心行車安全及求償等問題。

台中市議員謝明源、蕭隆澤質疑，18輛列車僅1輛列車進行載重運轉測試，選取抽樣本數過少，不具有代表性，也質疑測試的里程數是否足夠。

市議員江肇國指出，盧秀燕一再強調，捷運復駛、安全加嚴，每輛車都應做載重測試，現只做了1輛，難道剩下17輛要用台中市民的生命來測試嗎？他也質疑在專案報告中，未見任何人願意保證捷運行車安全，萬一再出事誰負責？

市議員林德宇要求，每輛列車都應做載重測試，並加裝監視器及應變規。

市議員楊典忠表示，中捷斷軸市府鎖定聯結器問題，輪胎、煞車、車廂沒問題嗎？切勿倉促通車。市議員陳淑華指出，捷運綠線停駛影響台中市民，專案報告中沒提到賠償問題，台中市政府要如何求償。

國民黨籍市議員冉齡軒指出，捷運綠線延遲通車讓民怨四起，希望市府能夠給予市民多一點的限期優惠。

台中市長盧秀燕表示，「當然我負責」，台中市大大小小的都是由她來負責。台中捷運公司董事長林志盈承諾負責通車安全，未來中捷試營運及正式通車後，18列列車都會加裝監測系統，全時段持續監測。

林志盈表示，軸心斷裂肇因是組裝調整不當，非載重因素，載重測試為新增測試。新軸心已建立標準組裝量測作業程序，捷運綠線全車隊18列車已完成測試軌及正線合計400公里測試，全載重500公里測試屬電聯車性能設計驗證，並選擇一列車測試通過，經過台中市政府捷運故障審查委員會審議，確定通車安全無虞。

台中捷運 台中市 盧秀燕

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