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彰縣府被批行政混亂、審核繁瑣 治療師流失外縣市

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府社會處自費早療審核通過名單未如期公告，讓家長無所適從，彰化縣議員吳韋達今天舉行縣府、家長協調會。記者林敬家／攝影
彰化縣府社會處自費早療審核通過名單未如期公告，讓家長無所適從，彰化縣議員吳韋達今天舉行縣府、家長協調會。記者林敬家／攝影

彰化縣社會處自費早療審核通過名單大遲到，加上網站資訊不足，讓許多家長不知道要將孩子送去哪裡治療，縣府緊急在3月初公布名單，僅有11家；有治療師直言，彰化自費療育單位審查作業繁瑣，讓許多治療師不願接彰化個案，造成在地早療資源流失。

彰化縣議員吳韋達近日收到約500份陳情書，表達對縣府社會處早療補助作業不滿，他今天舉行縣府與家長的協調會，社會處提供早療資源申請摺頁供參考，現場家長批資訊模糊、過時，毫無幫助。

吳韋達指出，早該在去年11月公布的2021年版彰化縣府核可「自費療育單位與專業人力彙整表」，卻遲未公布，直到事件在網路上發燒，縣府才緊急在3月10日發布核可名單，這當中橫跨了接近一期的自費療育申請期，家長根本不知道該把孩子送去哪治療才能獲得補助。

有家長著急打電話向社會處詢問110的補助單位名單，得到回覆是現已公告的名單到4月還會改，讓家長更無所適從；也有治療師指出，許多經濟狀況不佳家長不知補助資訊，縣府資訊不明朗，根本不知道是否要通知家長可申請補助，度過難關。

彰化每年約有1200名發展遲緩通報個案，縣府最終公布新年度有11家自費早療單位，鄰近的台中有77家，彰化語言治療師公會理事長張筱苓表示，台中自費療育單位是一年一審，彰化卻要3個月就送一次成效報告，行政表單工作繁瑣，許多治療師寧可到台中接案，造成資源流失。

彰化縣府社會處兒少福利科長黃荻表示，去年因審查期間，部分單位被要求需補件導致公布作業延宕，這次申請辦法已去除逾期不受理限制，盡可能補助需要的家庭，每季評鑑單位也是為掌握治療成效，會強化網路資訊並提醒同仁注意電話禮節，家長有疑問歡迎打電話詢問。

彰化縣府社會處自費早療審核通過名單大遲到，彰化縣議員吳韋達今天舉行縣府、家長協調會。記者林敬家／攝影
彰化縣府社會處自費早療審核通過名單大遲到，彰化縣議員吳韋達今天舉行縣府、家長協調會。記者林敬家／攝影

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