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結合科技打造霧峰觀光圈！林佳龍：為疫後觀光超前部署

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並體驗AR互動遊戲。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並體驗AR互動遊戲。記者趙容萱／攝影

交通部推動智慧觀光數位轉型，與資訊工業策進會合作，運用數位科技結合霧峰百年文化古蹟，打造霧峰觀光圈，今天揭幕；交通部長林佳龍說，交通部超前部署為疫後觀光做準備，其中一項就是智慧觀光數位轉型，結合虛擬、擴增實境，在未來的數位觀光中讓遊客有新的感官體驗；他表示不只是在霧峰，未來將應用日月潭、阿里山、台61線的媽祖遶境等觀光活動，促進產業升級。

林佳龍今天在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，他體驗AR互動遊戲，並推廣霧峰農特產品。林佳龍說，霧峰是台灣重要的文化與民主發源地，包括霧峰林家、省議會都在這裡，是文化觀光很適合的場域。

霧峰觀光圈智慧數位轉型有兩大各色，針對在地農業觀光以霧峰農會酒莊結合VR科技，讓遊客體驗農事、文化、教育等樂趣；另在立法院民主議政園區將園區內各地標加入虛擬角色，帶著民眾尋訪特色地標闖關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並推廣霧峰農特產品。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並推廣霧峰農特產品。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並推廣霧峰農特產品。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並推廣霧峰農特產品。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並體驗AR互動遊戲。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並體驗AR互動遊戲。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並推廣霧峰農特產品。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，並推廣霧峰農特產品。記者趙容萱／攝影

林佳龍 立法院 阿里山

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