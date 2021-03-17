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結合科技打造霧峰觀光圈！林佳龍：為疫後觀光超前部署
交通部推動智慧觀光數位轉型，與資訊工業策進會合作，運用數位科技結合霧峰百年文化古蹟，打造霧峰觀光圈，今天揭幕；交通部長林佳龍說，交通部超前部署為疫後觀光做準備，其中一項就是智慧觀光數位轉型，結合虛擬、擴增實境，在未來的數位觀光中讓遊客有新的感官體驗；他表示不只是在霧峰，未來將應用日月潭、阿里山、台61線的媽祖遶境等觀光活動，促進產業升級。
林佳龍今天在台中霧峰立法院民主議政園區為霧峰觀光圈揭幕，他體驗AR互動遊戲，並推廣霧峰農特產品。林佳龍說，霧峰是台灣重要的文化與民主發源地，包括霧峰林家、省議會都在這裡，是文化觀光很適合的場域。
霧峰觀光圈智慧數位轉型有兩大各色，針對在地農業觀光以霧峰農會酒莊結合VR科技，讓遊客體驗農事、文化、教育等樂趣；另在立法院民主議政園區將園區內各地標加入虛擬角色，帶著民眾尋訪特色地標闖關。
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