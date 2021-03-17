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祈雨前未齋戒沐浴天不降甘霖 盧秀燕喊冤臨時上陣

中央社 / 台中17日電

日前鎮瀾宮舉辦祈雨儀式，台中市長盧秀燕擔任主祭官，儀式結束，未降甘霖，網友稱因未齋戒沐浴，誠心不夠，盧秀燕喊冤臨時上陣，學者則說，祈雨儀式主要呼籲力行節水。

台灣中部面臨半世紀最嚴峻旱象，鎮瀾宮日前舉辦祈雨儀式，由盧秀燕擔任主祭官，出席人等均得穿白衣。台中市議會今天舉行臨時會，民進黨市議員李天生、邱素貞、賴佳微質詢，日前有網友在臉書指出，盧秀燕參加祈雨儀式當天並未齋戒沐浴，誠心不夠，上天才沒降下甘霖。

國民黨籍市議員陳成添則為盧秀燕抱屈，他表示，祈雨儀式是水利署委託鎮瀾宮舉辦，理應由中央官員擔任主祭官，未料，當天中央官員竟沒出席。國民黨籍市議員張瀞分指出，盧秀燕當天跪拜了2小時，誠意難道還不夠。

盧秀燕表示，祈雨儀式由水利署委託鎮瀾宮舉辦，她受邀出席，主辦單位通知要穿白衣、帶口罩，未提及齋戒沐浴，但因當天中央官員未到場，臨時安排她擔任主祭官，並非不重視儀式，她也誠心祈求上天降雨，並希望民眾一起節約用水。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，現代人相信下不下雨與祈雨儀式並無直接關係，因祈雨儀式為公眾利益，並非私人事務加上又是區域性的活動，所以以往由地方官員擔任主祭，不會由國家元首擔任，過去祈雨經驗也不是一次儀式後就會下雨。

林茂賢指出，沒水可用，人心恐慌，祈雨儀式最重要是安撫民心外，更重要的是呼籲全民節約用水，宣導意義大過實際有無下雨。

盧秀燕 鎮瀾宮 沐浴

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