大甲鎮瀾宮祈雨中央官員臨陣退縮 綠議員酸盧秀燕祈雨沒用

台中市長盧秀燕日前應邀前往大甲鎮瀾宮祈雨，民進黨議員李天生指出，祈雨後沒下雨，他反映民間看法認為盧市長參加祈雨大典前沒有「齋戒沐浴」，才讓祈雨失靈。盧秀燕回應，中央拜託鎮瀾宮辦祈雨，卻臨時打退堂鼓，廟方請她率局處長參加，沒想到陪賓變主祭官，她表示事過境遷就算了，誠心誠心配合中央，應共體時艱共度難關。

民進黨議員李天生質詢指出，盧秀燕前往大甲鎮瀾宮祈雨，祈雨前晚突然下了一場大雨，久旱逢甘霖，大家滿懷希望，期盼祈雨後能夠「天佑台中」早日脫離旱象，不料祈雨大典完成後反而不再飄下一滴雨絲，讓外界深感失望；他反映民間的看法是盧秀燕祈雨前沒有「齋戒沐浴」，因而祈雨失靈。

盧秀燕表示，當初是中央單位拜託鎮瀾宮辦祈雨祭典，中央官員原本同意卻臨時說不來，廟方邀她陪祭，當天卻陪賓變主祭官，她也不曉得為何變成這種狀況。

國民黨議員張瀞分表示，盧秀燕即刻救援，率團隊誠心誠意祈求老天降甘霖，這是為大眾而求，她認為民進黨議員不要說三道四。

議員賴義鍠則說，古時候乾旱不雨，是皇帝要下詔罪己，檢討自己，祈雨應該由總統出面，但當天中央官員請託鎮瀾宮辦祈雨，又怕被說成迷信，臨場看不到人，僅由農田水利署台中管理處長出面，怕迷信臨陣退縮，反是欺騙神明。