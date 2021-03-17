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太魯那斯駐在所遭倒木重壓 玉管處搶救文物完成

中央社 / 南投縣17日電

玉山國家公園太魯那斯駐在所是研究日治時期山地駐在所及建築工法重要文物，但駐在所屋頂遭倒木重壓，玉管處已完成倒木移除作業，並測量、繪製建築遺構現況、維修其他山屋。

玉山國家公園東部八通關越道線有55處布農族舊建築群及日治建築，其中太魯那斯駐在所至今仍保有當時建築外觀，是研究日治時期山地駐在所及建築工法重要文物，但先前被發現駐在所屋頂遭倒木重壓，為避免雨季或颱風造成更大損壞，甚至崩塌造成無法回復的傷害，玉山國家公園管理處結合民間力量入山搶救。

玉管處指出，太魯那斯駐在所位於馬西桑支線，地處偏遠，由登山口到駐在所往返需10天，並須跨越土葛大崩壁並橫渡溪流，因此除管理處人員，另邀請專業攀樹團隊協助保全駐在所遺構，由於攀樹裝備重逾百公斤，器具達17項，便再請花蓮縣卓溪鄉登山協會協作。

玉管處今天表示，這項搶救任務日前完成，「樂葉樹藝」團隊透過專業攀樹及伐除技術，解除太魯那斯駐在所遭重壓倒塌的風險，而登山協會及管理處人員協助揹負重要裝備及糧食，讓這10天長程山區工作能在安全且物資充足情況下，有效率完成任務。

玉管處表示，伐除的倒木經林務局花蓮林管處人員調查，為樹高8公尺、胸徑39公分的大葉石櫟；另外，管理處保育巡查員測量太魯那斯駐在所建築遺構內、外部尺寸及建物高度，並由花蓮林管處協助繪製。

玉管處長鍾銘山說，八通關越道沿線散布的太魯那斯社、米亞桑社、大分社等布農聚落遺跡，也是這次勘查重點，以助布農族人回山上老家尋根；此外，沿途紀錄幾處八通關東段古道塌坍、危險路段，並維修大分山屋太陽能熱水器水箱破裂、管線漏水等問題。

玉山國家公園 建築 布農族人

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