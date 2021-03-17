快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

彰化地區上午大停電 道路號誌停擺交通大亂

中央社 / 彰化17日電

彰化地區今天上午發生大停電，一度最多有21萬多戶停電，道路交通號誌突然停擺，路口交通大亂，也有民眾發現網路斷線；台電彰化區營業處指出，將依停電時間長短，依約賠償。

彰化縣彰林超高壓變電所今天上午9時因設備故障，導致輸電線路跳脫發生停電事件，彰化縣內的大城、溪湖及芳苑等變電所受到影響發生停電，包含福興工業區、芳苑工業區在內共21萬9958戶事故停電。

由於事發突然，民眾發現家中的冷氣和冰箱突然無法使用很不方便，也有民眾發現網路斷線，無法上網；彰化縣溪湖鎮、北斗鎮等多個鄉鎮的道路交通號誌也因此停擺，路口交通大亂，彰化縣警察局也出動員警在路口指揮交通，以免發生車禍。

彰化縣長王惠美得知縣內大停電，立即趕到台電彰化區營業處了解停電的原因及情形；王惠美說，希望台電能儘速修復損壞的設備，恢復供電，但也要呼籲民眾節約用電。

台電彰化區營業處則指出，台電人員在事故發生後，隨即啟動自動化系統，利用轉供方式，陸續恢復用電，中午已全數恢復供電，至於後續的賠償金額，會依停電時間及用戶契約種類給予停電扣減。

停電 台電

延伸閱讀

彰化13鄉鎮大停電 逾21萬戶受影響

升遷窄門！彰化警增置9名中階警官職務 挽救人才流失

人口老化彰化偏鄉領先全國 3年拚建9幢多功能長照大樓

擲各5聖筊再PK 擇定5月22日辦鹿港慶端陽「龍王祭」

相關新聞

想要妳陪！南投路邊掛尋人啟事 孩童手寫「媽媽回來」惹鼻酸

孩童雖然年紀小，但對親人表達思念之情卻是令人動容，一名網友在網上分享日前在路邊的變電箱上看到一張手寫的「尋人啟事」，內容聲聲呼喊著「媽媽回來」、「想要妳陪」，讓許多網友看了直呼鼻酸。

南投國姓枇杷上市了 今年甜度飆、產量可望增2成

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，為提升品質並加強行銷，當地公所今辦理枇杷評鑑，由許正雄拿下特等獎；而受旱冬...

中捷復駛安全有疑慮？ 綠營要求市府不能只聽專家的

中捷綠線訂3月25日試營運，民進黨台中市議員質疑安全是否無虞？且載重測試只測一輛「拿市民安全開玩笑」並要求市長盧秀燕「不...

台電匯流排故障導致彰化22萬戶大停電 中午已全部復電

彰化縣彰林超高壓變電所第1、2號匯流排(BUS)因設備故障，導致輸電線路跳脫造成停電，包括福興工業區、芳苑工業區等彰化縣...

中央社宅台中選址臨路不到6米 地方轟只顧兌現總統政見

內政部為了兌現蔡英文總統要建20萬戶社會住宅的政見，在台中獵3塊公有地計劃興建。市議員陳文政痛批北區中德段社會住宅選址草...

台14甲線塞爆！遊覽車拋錨路中央 遊客無奈步行上武嶺

一輛遊覽車今中午行經台14甲線約30公里處時，突然拋錨在路中央動彈不得，造成雙向車道均無法通行，車輛回堵長達數百公尺；有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。