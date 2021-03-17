彰化地區上午大停電 道路號誌停擺交通大亂

彰化地區今天上午發生大停電，一度最多有21萬多戶停電，道路交通號誌突然停擺，路口交通大亂，也有民眾發現網路斷線；台電彰化區營業處指出，將依停電時間長短，依約賠償。

彰化縣彰林超高壓變電所今天上午9時因設備故障，導致輸電線路跳脫發生停電事件，彰化縣內的大城、溪湖及芳苑等變電所受到影響發生停電，包含福興工業區、芳苑工業區在內共21萬9958戶事故停電。

由於事發突然，民眾發現家中的冷氣和冰箱突然無法使用很不方便，也有民眾發現網路斷線，無法上網；彰化縣溪湖鎮、北斗鎮等多個鄉鎮的道路交通號誌也因此停擺，路口交通大亂，彰化縣警察局也出動員警在路口指揮交通，以免發生車禍。

彰化縣長王惠美得知縣內大停電，立即趕到台電彰化區營業處了解停電的原因及情形；王惠美說，希望台電能儘速修復損壞的設備，恢復供電，但也要呼籲民眾節約用電。

台電彰化區營業處則指出，台電人員在事故發生後，隨即啟動自動化系統，利用轉供方式，陸續恢復用電，中午已全數恢復供電，至於後續的賠償金額，會依停電時間及用戶契約種類給予停電扣減。