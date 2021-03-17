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想要妳陪！南投路邊掛尋人啟事 孩童手寫「媽媽回來」惹鼻酸

聯合新聞網 / 綜合報導
南投街頭出現一張「尋人啟事」，年幼孩童寫下「媽媽回來」幾字令人鼻酸。示意圖／ingimage
南投街頭出現一張「尋人啟事」，年幼孩童寫下「媽媽回來」幾字令人鼻酸。示意圖／ingimage

孩童雖然年紀小，但對親人表達思念之情卻是令人動容，一名網友在網上分享日前在路邊的變電箱上看到一張手寫的「尋人啟事」，內容聲聲呼喊著「媽媽回來」、「想要妳陪」，讓許多網友看了直呼鼻酸。

一名網友14日晚間9點在臉書社團「路上觀察學院」發文，他分享在南投市一處變電箱上看到一張「尋人啟事」，只見照片中一塊白色壓克力板寫著「媽媽回來，我需要妳，也想要妳陪，好不好？」最後更畫上一個哭泣表情，並留下親筆簽名，希望能找回失聯母親。

從筆跡及內容看來似乎是一名年幼孩童所寫，短短一句話惹哭許多網友，紛紛留言「幫高調」、「好讓人心疼的願望」、「希望他的願望很快實現」、「祝他找回媽媽」、「有洋蔥，孩子加油！」、「看著看著怎麼哭了」、「鼻子酸酸的QQ」。

照片PO出2天後，今天上午就有一名南投網友在文章下方留言表示這張尋人啟事告示牌已經不見，但仍不清楚寫此尋人啟事的孩童是否已經找回媽媽了。

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