中央宣告生煤食安條例無效 盧秀燕：漠視民意
台中市生煤管制自治條例及食安自治條例部分條文遭中央宣告無效，台中市長盧秀燕今天表示，中央不只打臉中市府，更打臉台中市議會、台中市民，漠視民意。
台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例部分條文，以及台中市食品安全衛生管理自治條例部分條文遭中央宣告無效，台中市議會今天召開臨時會，國民黨籍市議員賴義鍠指出，中央宣告台中市訂定的2條例無效，大開民主倒車，逼民眾吃萊豬、用肺發電。
盧秀燕表示，中央宣告生煤管制自治條例、食安自治條例無效，打臉台中市議會、台中市政府、台中市民，這兩個條例都是經市議會通過，若要宣告無效，要經過一定的民意程序，照理應該經過台中市議會。
她舉例，立法院若要宣告那些條例無效，也是得經立法院修法。中央此舉動根本漠視台中市議會的地方自治權力，以及台中市民的民意。
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