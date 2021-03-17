中央宣告生煤食安條例無效 盧秀燕：漠視民意

孩童雖然年紀小，但對親人表達思念之情卻是令人動容，一名網友在網上分享日前在路邊的變電箱上看到一張手寫的「尋人啟事」，內容聲聲呼喊著「媽媽回來」、「想要妳陪」，讓許多網友看了直呼鼻酸。

2021-03-17 15:36