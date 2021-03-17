快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

中央宣告生煤食安條例無效 盧秀燕：漠視民意

中央社 / 台中17日電

台中市生煤管制自治條例及食安自治條例部分條文遭中央宣告無效，台中市長盧秀燕今天表示，中央不只打臉中市府，更打臉台中市議會、台中市民，漠視民意。

台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例部分條文，以及台中市食品安全衛生管理自治條例部分條文遭中央宣告無效，台中市議會今天召開臨時會，國民黨籍市議員賴義鍠指出，中央宣告台中市訂定的2條例無效，大開民主倒車，逼民眾吃萊豬、用肺發電。

盧秀燕表示，中央宣告生煤管制自治條例、食安自治條例無效，打臉台中市議會、台中市政府、台中市民，這兩個條例都是經市議會通過，若要宣告無效，要經過一定的民意程序，照理應該經過台中市議會。

她舉例，立法院若要宣告那些條例無效，也是得經立法院修法。中央此舉動根本漠視台中市議會的地方自治權力，以及台中市民的民意。

台中市 立法院 食安

延伸閱讀

藍議員酸林佳龍屢被自己人打臉 自治條例接連遭廢

中捷復駛安全有疑慮？ 綠營要求市府不能只聽專家的

台中州廳整修 成歷史文化園區

盧秀燕堅決反對台中蓋核四 綠盟：國民黨雙重標準

相關新聞

想要妳陪！南投路邊掛尋人啟事 孩童手寫「媽媽回來」惹鼻酸

孩童雖然年紀小，但對親人表達思念之情卻是令人動容，一名網友在網上分享日前在路邊的變電箱上看到一張手寫的「尋人啟事」，內容聲聲呼喊著「媽媽回來」、「想要妳陪」，讓許多網友看了直呼鼻酸。

南投國姓枇杷上市了 今年甜度飆、產量可望增2成

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，為提升品質並加強行銷，當地公所今辦理枇杷評鑑，由許正雄拿下特等獎；而受旱冬...

中捷復駛安全有疑慮？ 綠營要求市府不能只聽專家的

中捷綠線訂3月25日試營運，民進黨台中市議員質疑安全是否無虞？且載重測試只測一輛「拿市民安全開玩笑」並要求市長盧秀燕「不...

台電匯流排故障導致彰化22萬戶大停電 中午已全部復電

彰化縣彰林超高壓變電所第1、2號匯流排(BUS)因設備故障，導致輸電線路跳脫造成停電，包括福興工業區、芳苑工業區等彰化縣...

中央社宅台中選址臨路不到6米 地方轟只顧兌現總統政見

內政部為了兌現蔡英文總統要建20萬戶社會住宅的政見，在台中獵3塊公有地計劃興建。市議員陳文政痛批北區中德段社會住宅選址草...

台14甲線塞爆！遊覽車拋錨路中央 遊客無奈步行上武嶺

一輛遊覽車今中午行經台14甲線約30公里處時，突然拋錨在路中央動彈不得，造成雙向車道均無法通行，車輛回堵長達數百公尺；有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。