南投國姓枇杷上市了 今年甜度飆、產量可望增2成

枇杷產季到，南投縣國姓鄉是全國第二大枇杷產區，為提升品質並加強行銷，當地公所今辦理枇杷評鑑，由許正雄拿下特等獎；而受旱冬氣候影響，今年果粒雖略為縮水，但果肉飽足又甜，甜度最高飆到14.4度，產量可望比往年多2成。

國姓鄉公所指出，當地早年引進果皮易剝、肉厚籽小且柔軟多汁的「茂木」枇杷，至今已逾一甲子歷史，目前全鄉栽種面積約120公頃，僅次於台中太平，是全國第二大產區，鄉內又以柑林村為主產區，因多種在坡地、日照充足，品質優良。

而每年3至5月是枇杷產期，為提升農民種植技術，增加市場競爭力且助行銷，今天辦理評鑑賽，針對今年產出的枇杷果粒外觀、質地、大小、糖度等進行評比，共有64名農民參賽，經審核評選，由許正雄拿下今年的特等獎和獎金8千元。

國姓枇杷評鑑主審、台中農改場助理研究員吳庭嘉說，今年旱冬缺水，枇杷果粒較往年縮水，少數幾組甚至偏小，但外觀多充實渾圓具絨毛，果肉也因果粒飽滿，成熟度充足，皮很好剝，風味佳，甜度高，整體枇杷品質不輸過去，甚至更優質。

國姓公所農經課長郭俊龍也提到，今年氣候乾旱，雨水不夠，雖影響果樹水分吸收，枇杷個頭有些縮水，但甜度隨之飆高，最高達14.4度，比去年的13.2度還高出1度半，產量則因前幾波寒流未影響開花，結果率佳，今年產量可望增2成。