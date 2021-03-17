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台電匯流排故障導致彰化22萬戶大停電 中午已全部復電
彰化縣彰林超高壓變電所第1、2號匯流排(BUS)因設備故障，導致輸電線路跳脫造成停電，包括福興工業區、芳苑工業區等彰化縣14個鄉鎮大停電，影響戶數近22萬戶，經台電搶修後中午已全數復電。
台電台中供電營運處彰林一次變電所161仟伏匯流排今天上午9點多故障，受影響變電所有溪湖、溪洲、北斗、埔鹽、草湖、芳苑、二林、大城及福工變電所等9所。
台電立即採取所外轉供措施，先於9時12分復電3所變電所(福工、溪州、北斗)共88265戶，繼於11時40分起再復電草湖、二林、溪湖變電所共72267戶，剩餘埔鹽、芳苑、大城3所變電所共59426戶於12時10分完全復電。
停電的鄉鎮包括埔鹽，溪湖，永靖，員林、田尾，北斗，溪州，埤頭，二林，竹塘，芳苑及大城、福興，秀水等14鄉鎮，原本預估福興及芳苑工業區要到下午一點半才能復電，台電提前搶通，在中午12點10分已全數復電。
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