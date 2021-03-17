中央社宅台中選址臨路不到6米 地方轟只顧兌現總統政見

內政部為了兌現蔡英文總統要建20萬戶社會住宅的政見，在台中獵3塊公有地計劃興建。市議員陳文政痛批北區中德段社會住宅選址草率，違反中央自己規定的社宅選址原則，面臨不到10公尺的計畫道路。市府都發局表示，會嚴格把關，避免造成現有居民生活困擾。

內政部國家住宅及都市更新中心（簡稱住都中心）在台中市北區丶潭子及西屯獵地，找到3塊公有地。

台中市議會今進行臨時會專案報告，針對北區社會住宅規劃，陳文政強調，內政部住都中心為了趕上社宅8年12萬戶進度，挑選北區忠明路大潤方後方一座僅完工兩年的停車場做為社會住宅預定基地，該地點雖鄰近交通幹道，但聯外道路僅6米寬，更有車輛長年停放，根本無法負荷270戶社宅所產生的車流量。

陳文政批評，住都中心招開說明會，卻僅邀請地方里民與民代與會，不見市政府列席，整場說明會結論，就是要地方的居民「吞下去」，讓市民感到相當無力，對中央急著兌現蔡英文總統證件不顧居民生活品質代表不滿。

他質疑市政府，社宅選址應屬於都市計畫的範疇，卻任由中央住都中心宰割，「市政府的角色到底是什麼？」陳文政說，盧秀燕市長曾多次保證，不只是社會「住宅」，更應該是社會「理想住宅」，要求市府應積極主導社宅選址作業，不要因追求績效飢不擇食，最後把社會住宅蓋成社會問題宅。

陳文政強調，社宅興建的腳步不能放緩，但選址作業應合情、合理；相較舊市區選址較多侷限，重劃區的市地則街廓方正、道路大條，他強調「誰說重畫區只能蓋豪宅」，尤其蓋一間社宅，要花50年才能回本，要求市府應以長遠的眼光，主動積極做好社宅選址的工作。