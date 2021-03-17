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南投縣春天百花盛開 牡丹鬰金香薰衣草各擅場

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
九族文化村的西班牙風薰衣草花園，種了數十萬株的西班牙薰衣草，營造一大片的紫色花海。圖／九族文化村提供
九族文化村的西班牙風薰衣草花園，種了數十萬株的西班牙薰衣草，營造一大片的紫色花海。圖／九族文化村提供

天氣晴朗帶動南投縣內各地花況盛開，不只杉林溪宣布牡丹花季登場，荷蘭鬱金香也讓生態園區內花海怒放，而在另一頭的九族文化村，櫻花齊放的美景剛落幕，緊隨而來的薰衣草，營造一大片的紫色花海，讓聞香而來的遊客直呼太美了，彷彿置身歐洲一樣，並紛紛搶跟薰衣草和花瀑拍照打卡。

最近台灣各地掀起春日賞花的熱潮，梅花、李花、櫻花、風鈴木一波接一波的花海相繼大爆發，很多秘境紛紛曝光，吸引許多賞花的遊客，杉林溪特有的牡丹花，不但花型碩大、丰姿高貴，13萬株荷蘭引進的20多種花色的鬱金香，讓生態園區內花海怒放，還有沿溪遍植的粉紅櫻、雪白霧社山櫻更將盛放到三月中，是春天賞花的首選。

而日月潭邊的九族文化村，緊接著櫻花季落幕後，打造了一個台灣最大的西班牙風薰衣草，在花園種了數十萬株的西班牙薰衣草，營造一大片的紫色花海，再搭配五顏六色的各式花卉，包括海棠花、金魚草、矮牽牛和香菫、一串紅等不同顏色的花卉，是中部重要的賞花勝地。

經理黃瑞奇表示，九族的西班牙薰衣草品種特色，是呈現濃郁的浪漫紫色，必須在秋天時在2000多公尺高海拔的清境農場，先進行大量的扦插育苗，一直到春天，才移植到中海拔的園區花園，如此才讓薰衣草在每年三、四月時盛開，大片的西班牙薰衣草花海得來不易，也相當珍貴。

杉林溪森林遊樂區13萬株荷蘭引進的20多種花色的鬱金香，讓生態園區內花海怒放。圖／杉林溪提供
杉林溪森林遊樂區13萬株荷蘭引進的20多種花色的鬱金香，讓生態園區內花海怒放。圖／杉林溪提供
九族文化村的西班牙風薰衣草花園，種了數十萬株的西班牙薰衣草，營造一大片的紫色花海。圖／九族文化村提供
九族文化村的西班牙風薰衣草花園，種了數十萬株的西班牙薰衣草，營造一大片的紫色花海。圖／九族文化村提供

西班牙 賞花 櫻花季

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