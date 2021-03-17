跟壽司郞拚了！台中「鮭魚大軍」已5人改名吃免費壽司

來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日丶18日起，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」同音同字者，可以免費吃壽司，一桌免費上限6人。台中市目前已有5人改名叫「鮭魚」為了免費吃壽司，大費周章改名，跟業者拚了。

據了解，台中市至少有5人改名叫「鮭魚」北區1人丶霧峰3人丶西區1人，改名字都是年輕人，並告訴戶政事務所人員「因為想吃免費鮭魚壽司」一同改名「鮭魚」。

網路上也不斷流傳「鮭魚哏圖」臉書「台灣迷因」笑稱業者推促銷，本來可能以為叫「鮭魚」的可免費，門檻很高，沒想到各地出現「鮭魚大軍」各式不同的網路圖卡瘋傳，讓壽司郞聲名大噪。