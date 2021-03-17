東勢林管處贈苗容器可生物分解 愛地球又減塑

東勢林管處為呼應今年植樹月主題「森存之道」，特別選擇適合中部地區原生樹種如山櫻花、台灣肖楠、野牡丹、七里香等，並以可生物分解性紙漿盆容器的苗木贈送民眾，邀請民眾齊心種植原生樹種，也減少塑膠垃圾產生。

東勢林管處今年首次試行將可生物分解性紙漿盆容器的苗木贈送民眾，民眾領苗後可連同紙漿盆一起種植，減少傳統塑膠苗盆垃圾的產生，達到減塑目標，降低對環境污染。

東勢林管處表示，紙漿盆的分解速率會隨著環境濕度、微生物種及數量不同而有差異，呼籲民眾在領取苗木之後盡早種植，讓苗木健康茁壯。

東勢林管處今年3月底前還有辦理超過10場以上贈苗活動，各贈苗場次搭配不同宣導主題，有增加防火知識的有獎徵答、輕鬆活潑的轉轉樂、拼圖遊戲結合廉政宣導、國旅正夯的國家森林遊樂區無痕山林運動推廣，以寓教於樂方式引領大小朋友建立保林、護林、愛林及廉能政府觀念，歡迎民眾攜帶環保袋來領苗，共同植樹、護樹，愛護美麗寶島。