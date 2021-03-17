聽新聞
test
0:00 / 0:00
東勢林管處贈苗容器可生物分解 愛地球又減塑
東勢林管處為呼應今年植樹月主題「森存之道」，特別選擇適合中部地區原生樹種如山櫻花、台灣肖楠、野牡丹、七里香等，並以可生物分解性紙漿盆容器的苗木贈送民眾，邀請民眾齊心種植原生樹種，也減少塑膠垃圾產生。
東勢林管處今年首次試行將可生物分解性紙漿盆容器的苗木贈送民眾，民眾領苗後可連同紙漿盆一起種植，減少傳統塑膠苗盆垃圾的產生，達到減塑目標，降低對環境污染。
東勢林管處表示，紙漿盆的分解速率會隨著環境濕度、微生物種及數量不同而有差異，呼籲民眾在領取苗木之後盡早種植，讓苗木健康茁壯。
東勢林管處今年3月底前還有辦理超過10場以上贈苗活動，各贈苗場次搭配不同宣導主題，有增加防火知識的有獎徵答、輕鬆活潑的轉轉樂、拼圖遊戲結合廉政宣導、國旅正夯的國家森林遊樂區無痕山林運動推廣，以寓教於樂方式引領大小朋友建立保林、護林、愛林及廉能政府觀念，歡迎民眾攜帶環保袋來領苗，共同植樹、護樹，愛護美麗寶島。
東勢林管處提醒民眾，在前往活動前，務必先上網查詢確認活動場次、時間及領取規則有無變動，以免白跑一趟，並請做好個人防疫措施、戴口罩及保持安全社交距離。贈苗相關資訊可至該處官網(https://dongshih.forest.gov.tw/)最新消息查詢，另可至「林務局-森活情報站」FB粉絲專頁隨時掌握全台各地贈苗活動場次最新訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言