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南彰化22萬戶大停電 台電台中供電營運處匯流排故障

彰化13鄉鎮大停電 逾21萬戶受影響

中央社 / 彰化17日電

台電公司台中供電營運處彰林一次變電所今天上午故障，造成彰化縣福興、秀水及北斗等13個鄉鎮以及福興工業區、芳苑工業區逾21萬戶停電，經台電搶修後，目前仍有6萬多戶停電。

台電公司彰化區營業處指出，台中供電營運處彰林一次變電所在上午9時發生故障，包括溪湖、溪州等9間變電所都受到影響，一度造成福興、秀水等13個鄉鎮以及福興工業區、芳苑工業區停電。

台電工作人員緊急進行搶修，彰化縣長王惠美得知此事也前往台電彰化區營業處關心搶修情形；台電工作人員說明，最多有21萬多戶停電，經搶修後，目前仍有6萬多戶停電，至於芳苑、福興工業區則預計在今天下午1時30分復電。

台電彰化營業處指出，停電原因正由台中供電區營運處巡查中。

台電 停電

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