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老榮民把安養機構當家 返老家交代舊識「不會再來了」
清明節將屆，不少民眾會返鄉團圓祭祖，但在安養機構的長輩沒能回家，今年更因疫情限制，與親人聚少離多，中榮埔里分院趕在連假前透過圓夢計畫帶住民返家，未料其返家後反應令人意外，一句「不會再回來了」，更讓護理人員欣慰感動。
台中榮民總醫院埔里分院指出，台灣社會高齡化問題嚴重，該院除提供照顧失能、失智和慢性精神病患者多元化服務，更從2018年開辦日照中心，也設有精神護理之家「康芯家園」，垂直整合長照資源，並朝向智慧長照醫療方向來服務長者。
但去年起受疫情影響，為因應防疫限制住宿型長照機構探望，住民與家人聚少離多，期間歷經農曆春節、228連假，隨清明連假逼近，住民對家人更是思念，因此發起「返家圓夢計畫」，依住民意願帶他們回到熟悉的住所環境。
康芯家園表示，住民蕭伯伯隻身入住，因老婆還在老家，因此住宿期間常喊要回家，因此知道能返家圓夢便提出申請，近期則帶他回去與妻子共餐，重溫兩人一起看電視的時光，彼此交談近況後，蕭伯伯這才心滿意足回到家園。
另一名李伯伯則是回到過去久居於彰化榮譽國民之家，眾人以為他回到之前熟悉的宿舍，會依依不捨的不願離去，未料他拿了放在榮家的舊物，跟舊識、鄰居交代事情，更說了一句「應該不會再回來了」，讓家園內醫護、社工都很感動。
中榮埔里分院表示，不少長輩不喜歡住在長照機構，因此返家後總會排斥回機構，但蕭、李兩人都主動提出，甚至急著要回去，可見已將康芯家園當成另一個安穩的家，令園內工作人員欣慰，後續在條件允許下，也將會持續帶長輩返家圓夢。
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