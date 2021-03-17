台電台中供電營運處匯流排故障 南彰化22萬戶大停電

台電台中供電營運處彰林一次變電所161仟伏匯流排故障造成上午9點多主要南彰化縣10幾個鄉鎮大停電，影響戶數近22萬戶，停電區域不只南彰化，就連福興、芳苑工業區都停電，有業者說連續跳電會造成加工刀具斷裂，產品不良，都得廢棄，業者急得跳腳。

由於停電區包括福興工業區及芳苑工業區內，預估到下午一點半才能復電，停電的鄉鎮包括埔鹽，溪湖，永靖，員林、田尾，北斗，溪州，埤頭，二林，竹塘，芳苑及大城、福興，秀水等14鄉鎮，台電搶修後，目前已復電有11萬多戶。

受影響變電所的鄉鎮有溪湖、溪洲、北斗、埔鹽、草湖、芳苑、二林、大城及福工變電所等9所，目前陸續復電的變電所有溪湖、溪洲、北斗芳苑、二林及福工變電所等，目前還有埔鹽及草湖變電所還在搶修中。