草屯垃圾山清運兩度流標 南投盼環保署組國家隊解決

南投縣草屯鎮垃圾轉運站累積5萬噸垃圾，去年11月大火，環保署和南投縣政府、水利署討論垃圾去化，由南投縣環保局委外招標卻兩度流標，最近第三度上網招標，但前兩次都無廠商投標，第三次流標可能性相當高。

環保局副局長林隆儒說，草屯鎮垃圾轉運站去年11月20日凌晨火警，經環保署和中彰投三縣市消防局通力合作，才控制火勢，但也凸顯南投縣垃圾無處去問題，尤其，垃圾轉運站地點就在鳥嘴潭人工湖旁，環團也擔心，垃圾轉運站不盡快清除，未來人工湖完成，可能出現垃圾汙水滲透，汙染民生用水。

經環保署、水利署等單位協調，水利署補助3億元垃圾山移除經費，計畫2022年底將垃圾全部移除，但南投縣環保局委外處理招標作業，已二度流標，雖然最近第三次招標月底開標，但前兩次都廠商投標，環保局對第三次招標期待不高。

林隆儒說，中央雖然補助經費移除垃圾，由南投縣政府自行辦理，雖然已將每公噸垃圾處理費增加到三千多元，並由南投縣負責運載，但處理外縣市垃圾相當敏感，各縣市焚化爐操作廠商無人承接。

他表示，焚化爐屬於嫌惡設施，各縣市大都不願處理外縣市垃圾。南投縣政府當年配合環保署政策，未興建垃圾焚化爐，由環保署協調其他縣市代為處理，但這幾年各縣市以焚化爐歲修、老舊等理由，不願意處理外縣市垃圾，讓沒有焚化爐縣市相當困擾。草屯垃圾轉運站大火後，環保署緊急協調，高雄等縣市才協助處理南投部分垃圾。