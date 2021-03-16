彰化縣新規定 新設畜牧場須距離民居至少500公尺

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣家禽畜牧場和飼養隻數都高居全國第一。記者簡慧珍／攝影
彰化縣家禽畜牧場和飼養隻數都高居全國第一。記者簡慧珍／攝影

全國每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣，縣內家禽牧場和飼養隻數都是全國第一，為了避免禽流感危害產業和保護居民安全，縣政府宣布未來新設畜牧場應距離民宅500公尺，近日內贈送所有養禽場每場2桶消毒藥品，配合每周三全國消毒日加強消毒養禽場。

彰化縣年產33億8247萬顆雞蛋和1億3393萬顆鴨蛋，產值可觀，農委會動植物防疫檢疫局認為國際高病原性家禽流行性感冒疫情仍嚴峻，並存在新病毒株的威脅，今天派員到彰化縣舉辦禽流感防治宣導教育講習，約200名業者參加。

王惠美說，彰化縣養禽場2502場，包括陸禽1353場飼養1億322萬多隻、水禽1149場飼養187萬多隻，禽場數與飼養數量都高居全國第一，畜牧場業者應與時俱進，維護畜牧環境才不會民怨四起，彰化縣自治條例將規定新設畜牧場與民宅距離從現今350公尺延長到500公尺，以維護居民的生活品質和遠離畜牧場汙染。

最近韓國、日本發現不同病菌的禽流感，台灣今年初也在遷息候鳥排遺糞便檢出H5N8亞型高病原性禽流感病毒，養禽大縣彰化不希望發生禽流感，近期將提供縣內所有養禽場每場2桶消毒藥品，配合每周三全國消毒日，同步加強消毒，縣府將盡力協助養禽業者加強生物安全防疫工作。

二林鎮長蔡詩傑說，很多家禽飼養場由第三代接班，相對重視畜牧場及周邊生態安全問題，現在產業面臨的不僅是飼養管理，也面臨周邊環境、來源流向、汙染防治等控管，需要融入更多科技智慧型飼養，汙染防治做得好，禽養場的防疫健康就會做得好。

禽流感 牧場

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