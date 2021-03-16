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台中率全國之先！高中以下學校及人行道禁吸食電子菸

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，台中市高中以下學校周邊人行道禁電子煙，已設置告示牌與地面彩繪標示。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，台中市高中以下學校周邊人行道禁電子煙，已設置告示牌與地面彩繪標示。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局說，為營造校園無菸環境，台中市政府除加強高中以下學校門口、人行道全面禁「菸」，並且率全國之先，從昨天起再禁止吸食「電子煙」，違者將依菸害防制法及台中市電子煙危害防制自治條例規定，裁處2000元以上、1萬元以下罰鍰，市府已設置告示牌與地面彩繪標示，並攜手校方人員加強巡查，守護師生健康。

台中市衛生局長曾梓展說，現行菸害防制法已規範高中以下校園全面禁菸，考量校門口及校園人行道為師生及家長經常出入的重要戶外公共場所，市府以公告規範校園周邊包括人行道、校門口全面禁菸。

曾梓展指出，由於吸菸及吸食電子煙都會對身體不同器官及神經系統等造成危害，台中市電子煙危害防制自治條例在去年12月8日實施，比照菸害防制法規定，禁菸場所一律禁止吸食電子煙，昨天起加碼施行高中以下學校門口、人行道全面禁電子煙，並設置禁菸及電子煙告示牌與地面彩繪標示，並結合校方人員加強巡查。

衛生局統計，衛生局目前有5名菸害稽查人員，去年依菸害防制法裁處案件計526件，而去年12月8日實施電子煙危害防制自治條例至今，因違反自治條例違規吸食電子煙裁處案件共計5件，遭裁處者包括學生家長、附近居民等，昨天到現在0件。

衛生局呼籲，吸菸者可利用台中市戒菸服務，就近到社區合約院所掛號看診，並接受戒菸衛教諮詢，戒菸服務合約醫事機構可至台中市政府衛生局網站查詢，或撥打免費戒菸專線「0800-636363」，或加入衛生局中市戒菸系統智慧客服LINE@，盡力擺脫菸癮，保護自身健康。

台中市衛生局說明，台中市高中以下學校周邊人行道禁電子煙，已設置告示牌與地面彩繪標示。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，台中市高中以下學校周邊人行道禁電子煙，已設置告示牌與地面彩繪標示。圖／台中市衛生局提供

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