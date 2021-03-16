盧秀燕要求台水做好門前事 水公司：漏水率明年降至15.93%

台中市漏水率六都第一，市長盧秀燕今開市政會議時指出，水電均由中央統一管理，中央多年來給予台水非常多預算，在台灣正面臨乾旱的情形下，卻任由珍貴的自來水源漏掉，她看了非常心痛，市民朋友也相當不捨，並呼籲台水加強修復，「門前事一定要做好」。

台水公司為此下午發出新聞稿回應說，台水公司自1974年成立以來，為提高自來水普及率，大都採用經濟管種，如大管徑採用預力混凝土管（PSCP），小管徑使用塑膠管（PVCP），因地震頻繁及重車輾壓等因素，致管線漏水嚴重。

台中地區因轄區幅員廣大、管線長度為六都之最，考量避免造成交通、商業等重大衝擊，故僅能分年逐步改善。台水公司奉行政院核定辦理「降低漏水率計畫（2013至2022年）」，參考國際間辦理降低漏水率之策略，藉由「水壓管理」、「修漏之速度及品質」、「主動防治漏水」及「管線及資產管理」等4大策略，投資經費796億元，漏水率預計由2012年底之19.55%降至2022年之13.45%，共計降低6.1%。

其中台中地區102至109年經投入52.4億元降漏經費，漏水率已由2012年的25.55%降至去年底的16.83%，預計明年再降至15.93%。

台水公司說，目前已委託美商與日商公司組成總顧問技術團隊，在台中地區投入約20億元加速降低漏水率，計畫辦理27件汰換管線工程，汰換125.2公里管線，輔以相關降漏措施，改善漏水狀況。

另外，台水公司自今起於台中市推動辦理鯉魚潭場第二送水管、豐原大道環狀幹管、鐵路高架化騰空廊道管線、祥順路送水管等4件備援調度幹管工程，投資經費約47億元，計畫2024年完成；完成後除可提高供水穩定外，亦可加速辦理大管徑舊漏管線汰換或更新，以加速降低漏水率。