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妮娜巧克力專車送甜蜜 送萬份巧克力到南投46校

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
Cona's妮娜巧克力專車今年預計走訪南投縣5鄉鎮46小學，並送出1萬份兒童節禮物。圖／Cona's妮娜巧克力提供
Cona's妮娜巧克力專車今年預計走訪南投縣5鄉鎮46小學，並送出1萬份兒童節禮物。圖／Cona's妮娜巧克力提供

兒童節將屆，為讓更多偏鄉孩童享受品嘗巧克力的喜悅，南投縣「Cona's妮娜巧克力」啟動巧克力專車，預計3月前完成走訪縣內5鄉鎮46所小學，將可可知識課程和巧克力DIY體驗帶進校園，並送出1萬份禮物，鼓勵孩子朝夢想邁進。

而Cona's妮娜巧克力從仁愛鄉清境地區發跡，創立至今10年，其創辦人夫妻魏振宇、張承惠長期關注弱勢、偏鄉教育，從創辦之初就透過邀約參訪、捐贈等公益形式給有需求的團體，2017年起啟動「巧克力專車」載送巧克力到各小學。

Cona's妮娜巧克力指出，剛營運時每年接待育幼院學童參訪，魏、張2人在其中一場活動裡，被孩子吃巧克力的幸福表情給感動，4年多前決定踏出店面，選在兒童節、耶誕節等特殊節日將專車駛入南投縣內的小學校園。

「從公益出發，也體現學習樂趣。」妮娜巧克力總經理張承惠說，一開始是鎖定仁愛、信義原鄉小學，以專車將巧克力禮盒送進校園給學童，更進行可可知識課程與巧克力DIY體驗等，傳遞可可樹種植、生產與加工等相關產業等知識。

未料，每年準時在兒童節前夕出發的Cona's妮娜巧克力專車活動，去年碰上疫情攪局，不得不停辦一年，但也讓董事長魏振宇為此決定今年擴大規模辦理，預計在3月底前率團隊走訪縣內5鄉鎮46所小學開可可課程，更要送出1萬份禮物。

魏表示，今年巧克力專車從國姓出發，將走訪中寮、水里、魚池、埔里，預計3月底前完成，讓這5鄉鎮46所國小學童提前歡度兒童節，且鼓勵他們朝夢想邁進，妮娜巧克力也盼未來持續擴大專車範圍，甚至跨縣市服務更多校園和孩童。

Cona's妮娜巧克力專車今年預計走訪南投縣5鄉鎮46小學，並送出1萬份兒童節禮物。圖／Cona's妮娜巧克力提供
Cona's妮娜巧克力專車今年預計走訪南投縣5鄉鎮46小學，並送出1萬份兒童節禮物。圖／Cona's妮娜巧克力提供
Cona's妮娜巧克力專車今年預計走訪南投縣5鄉鎮46小學，並送出1萬份兒童節禮物。圖／Cona's妮娜巧克力提供
Cona's妮娜巧克力專車今年預計走訪南投縣5鄉鎮46小學，並送出1萬份兒童節禮物。圖／Cona's妮娜巧克力提供

巧克力 可可 兒童節

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