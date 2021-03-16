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彰化縣政府來修路了 漢寶、文津兩村有意見趕快提出
彰化縣芳苑鄉多條道路老舊失修，縣政府將優先搶修嚴重龜裂、下陷的漢寶一路到萬興排水路段，及文津村文津段1304巷的路基，預計1個月內完工。
漢寶村漢寶一路漢溪路至萬興排水間道路，和文津村芳草路文津段1304巷前等道路，是當地居民耕作、農產品與工廠運輸的主要道路，附近還有著名的日本移民村、漢寶濕地、休閒農場等觀光景點，因路面老化龜裂、粒料析離、部分路段下陷、標線模糊，都需改善。
漢寶村和文津村的道路改善內容，包括改善路基後路面刨除後重新鋪設瀝青混凝土，兩項工程長度共960公尺、寬度4.5至6公尺，所需總經費約283萬元，道路都在設計中，預計今年4月上旬開工，30日曆天內完工，未來可大幅提高用路品質。
縣長王惠美和縣議員張國棟、陳一惇、蔡家豪服務團隊、吳淑娟服務團隊、縣政顧問林保玲、漢寶村長鄭鵬豐、文津村長林靜宜，及縣政府工務處、芳苑鄉公所建設課等人員和地方士紳，今天共同會勘道路，都認為有重鋪修復的必要性；工務處表示，地方民眾對相關工程有疑義，可聯絡工務處設養護工程科，電話（04）7532151。
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