彰化縣政府來修路了 漢寶、文津兩村有意見趕快提出

彰化縣芳苑鄉多條道路老舊失修，縣政府將優先搶修嚴重龜裂、下陷的漢寶一路到萬興排水路段，及文津村文津段1304巷的路基，預計1個月內完工。

漢寶村漢寶一路漢溪路至萬興排水間道路，和文津村芳草路文津段1304巷前等道路，是當地居民耕作、農產品與工廠運輸的主要道路，附近還有著名的日本移民村、漢寶濕地、休閒農場等觀光景點，因路面老化龜裂、粒料析離、部分路段下陷、標線模糊，都需改善。

漢寶村和文津村的道路改善內容，包括改善路基後路面刨除後重新鋪設瀝青混凝土，兩項工程長度共960公尺、寬度4.5至6公尺，所需總經費約283萬元，道路都在設計中，預計今年4月上旬開工，30日曆天內完工，未來可大幅提高用路品質。