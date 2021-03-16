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黃金30秒滅火自救 正德防火與鎮瀾宮跨界合作推滅火器

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
正德防火與鎮瀾宮大甲媽進行跨界合作，今天推出家用滅火器，所得也將部分捐公益。圖／鎮瀾宮提供
正德防火與鎮瀾宮大甲媽進行跨界合作，今天推出家用滅火器，所得也將部分捐公益。圖／鎮瀾宮提供

為提升消防意識與火災時的自救能力，正德防火與鎮瀾宮大甲媽進行跨界合作，推出輕巧、強效、環保的家用滅火器，通過國家38道檢驗標準，取得「合格標章」的品質，鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今天試用滅火器後都說好用，可備而不用。

內政部消防署統計，全台火災一年近2萬3000件，正德防火董事長郭貴蓉、鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤等人，今天在大甲鎮瀾宮舉行「大甲媽強化液滅火器」的過爐儀式及愛心認購活動，在宮前廣場舉辦免費的消防體驗營，民眾親自體驗「滅火盤滅火」、「濃煙逃生體驗」活動，現場也設有許多攤位，包括「消防知識互動有獎」、「陽光基金會愛心義賣」，希望讓大甲在地的民眾、學生都能夠更加認識居家防火的重要性。

正德防火也響應公益，只要愛心認購「大甲媽強化液滅火器」，正德防火捐出20%給陽光基金會，作為「預防燒傷宣導基金」，邀請民眾一起盡一份心力，關懷燒燙傷友，給予加油及鼓勵讓他們走出陰霾，重拾陽光自信。

顏清標親自體驗現場的滅火及濃煙逃生活動後表示，現在許多人都不太認識滅火器的使用方法，也不知道家裡自備家用滅火器的重要性，其實只要觀念正確，設備到位，緊急時刻才能第一時間自救和救人，他說以前用的滅火器很大支，今天的家用滅火器小巧好用，效果也好。

正德防火董事長郭貴蓉表示，希望透過長期舉辦「消防體驗營」，推廣居家防火教育，讓更多民眾了解居家火災的可怕性，並學習「預防火災、撲滅火勢、火場逃生」的正確觀念，提昇大眾消防安全意識。

正德防火與鎮瀾宮大甲媽進行跨界合作，今天推出家用滅火器，所得也將部分捐公益。圖／鎮瀾宮提供
正德防火與鎮瀾宮大甲媽進行跨界合作，今天推出家用滅火器，所得也將部分捐公益。圖／鎮瀾宮提供

鎮瀾宮 火災 顏清標

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