人口老化彰化偏鄉領先全國 3年拚建9幢多功能長照大樓

彰化縣西南角鄉鎮人口老化速率快，芳苑鄉65歲以上人口占全鄉總人口數22.2%，不但高於彰化縣平均值16.65%，更超越全國平均值16.07%，縣政府今天舉行芳苑鄉衛生所暨長照大樓動土典禮，並預告竹塘鄉衛生所暨長照大樓工程10天後開標，大城鄉長照衛福大樓5月將動土興建。

芳苑鄉建平社區土風舞班表演兩支舞蹈暖場，在來賓鼓掌聲中再跳一支舞，為動土喜氣增加熱鬧氣氛。熱舞結束，縣長王惠美上台致詞表示，彰化縣高齡人口超越全國平均值，西南角四鄉鎮人口外流嚴重，老年人口占比高得驚人，芳苑鄉高達22.2%，大城鄉24%，亟需建構完善的長照系統照顧年長者，彰化縣積極爭取前瞻建設經費布建長照資源。

彰化縣芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓工程經費7782萬5000元，中央補助6681萬7000元，縣府配合款1100萬8000元，新建地下1層地上5層樓，總面積約1860平方公尺的衛生所暨長照衛福大樓，規畫一、二樓為衛生所，三樓為公設民營托嬰中心及育兒親子館、四樓為日照中心、五樓為老人健康促進中心，預計111年10月完工。

王惠美當場徵求芳苑鄉各村、社區提供地點，讓縣政府設立社區關懷據點和C級長照站。立法委員謝衣鳯提到在立法院，她長期關注預算，每一分錢都須用在刀口上，王惠美很會整合資源，有效利用土地造福縣民。衛生福利部長照司專門委員楊雅嵐說，2018年長照服務人數18餘萬人，去年年底已達36餘萬人，全國平均涵蓋率達54%，其中彰化縣涵蓋率已達59%，高於全國平均率，服務人數也逾2萬人，是六都以外績效最優的縣市，未來衛生福利部會繼續支持彰化縣政府的相關提案，希望早日完工，早日提供給縣民完整多元的據點。

王惠美就任以來，爭取中央「前瞻基礎建設」的城鄉建設－「整建長照衛福據點」經費，目前爭取12案6億2002萬5000元，2017年迄今獲中央核定42案，合計10億5021萬9000元。社頭日照中心、溪州長照中心已完工，鹿港鎮衛生所長照大樓新建工程預計今年6月完工，線西鄉衛生所長照大樓和二林鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程都預計今年底完工。今年動土的芳苑鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程預計明年10月完工。

竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程3月25日將開標，大城鄉長照衛福大樓新建工程預計今年5月中旬辦理動土典禮，預計111年年底完工。員林市衛生所暨長照衛福大樓新建工程，預計今年5月中旬進行舊縣立員林醫院拆除工程， 暫訂今年7月辦理動土典禮，預計112年年初完工。北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓工程，預定今年6月中旬辦理動土典禮，預計112年初完工。