台中漏水率6都最高 盧秀燕籲加速老舊管線汰換

媒體報導台中市地下管線漏水率6都最高，台中市長盧秀燕今天表示，台水的總公司設於台中市，但去年台中漏水率卻是6都最高，希望台水加速老舊管線汰換。

盧秀燕在市政會議中指出，水電均由中央統一管理，中央多年來給予台水非常多預算，在台灣正面臨乾旱的情形下，卻任由珍貴的自來水源漏掉，她看了非常心痛，市民朋友也相當不捨。

盧秀燕說，拜託身為主責機關的台水加強漏水修復工作，加速老舊管線汰換，不要讓珍貴水源白白漏掉，實在太可惜。

盧秀燕強調，近期水情嚴峻，市府與中央各部會、相關單位將持續合作，緊盯水情推動各項抗旱措施，做「最壞打算、最好準備」，也呼籲市民朋友這段時間一定要節約用水，共同度過乾旱難關。

根據台灣自來水公司統計，2020年各縣市漏水率以基隆市最高達24.14%，台中市是16.83%，在全台各縣市中與南投縣同列第4，但在6都中最高。台水公司表示，已將台中、基隆及高雄等地區列為降漏熱點專區，尋求美日工程顧問組成技術服務團加以診斷修復。