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中部空氣不佳持續警示 預計週六好轉仍有變數

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，彰化空氣品質不佳。圖／彰化縣府環保局提供
環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，彰化空氣品質不佳。圖／彰化縣府環保局提供

中南部空氣品質持續不佳，彰化縣府環保局評估近日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，導致縣內PM2.5濃度偏高，預計3月20日後，東北季風稍增強，空氣品質將逐漸好轉，但空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性。

環保署今天中午針對AQI大於150的彰化二林及金門地區發布紅色警示，提醒民眾減少外出活動，彰化縣府環保局說，已通報轄內前74大公私場所自主檢核空污防制設備、通知營建工程區及廟宇配合執行空污防制、派員至高露燃熱區加強取締露天燃燒、執行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業等。

另依據「指定空氣品質惡化預警期間之空氣污染行為」規定，包含道路兩旁及公園使用吹葉機、進行道路刨除鋪設作業或建築（房屋）拆除工程、鍋爐清除作業等空氣污染行為，在管制期間也必須配合，環保局將於指定公告行為期間派員巡查，倘未依規定辦理者，將依空氣污染防制法第67條處1200元以上10萬元以下罰鍰，如為工商廠場，將處10萬元以上500萬元以下罰鍰。

彰化環保局也指出，彰化縣透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求台中火力發電廠啟動友善降載2900 MW，以減緩中部空氣品質進一步惡化。

空氣品質 空污

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