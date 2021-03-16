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缺水要省水 大雅草莓園果農免費供弱勢團體民眾採草莓
各地缺水，台中市大雅區果農沈英雄為了不再灌水草莓園，可以省水，今天免費供弱勢團體民眾體驗採收草莓，讓草莓採收季節可提早結束。
台灣缺水，農作物灌溉也需停灌或輪休作，更影響民生用水，政府也實施減壓限水方案，目前正值草莓盛產季節，台中大雅區果農沈英雄，擔憂沒水問題，原本草莓盛產季到3月底，他找長期從事熱心公益團體的社團法人台中行善團協會，今天邀請弱勢團體或弱勢民眾免費來採草莓，全區佔地約1分地種植6500株草莓品種，免費帶回家。
沈英雄說，民眾來採草莓能採多少，通通免費帶回家，因為眼看在不下雨民生用水都會有影響，所以他決定草莓園提前不再灌溉水，一同響應苦旱節水大作戰，把全區草莓6500株的果實，無條件開放給弱勢團體或低收民眾來採，今天上午台中行善團協會理事長柯朝邀請鄰近神岡的幼兒園師生近50人，和伊甸基金會學員20人及低收入戶民眾20人近百人一起來採草莓。
他種植的草莓品種有二種，一種是常見紅色草莓，另一種是只有在日本才看的到的白色草莓，同樣名稱都是草莓，只是不同品種，今年遇久旱不雨，他只好放棄賺錢機會，配合省水方案，無條件將佔地1分地園區草莓做公益，給弱勢團體及民眾摘採，期盼明年再重新種植更多品種。
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