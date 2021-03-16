塌陷整修 外埔區六分里二排綠廊道北岸護堤整治已完工

台中市外埔區六分里綠廊道是外埔地區重要休憩步道之一，連結大同磁瑤綠廊道、永豐桐花步道，成完整的步行漫遊圈，台中市議員李榮鴻去年底接獲六分里長劉黃碧霞及農民陳情，綠廊道北岸護堤部分塌陷，甚至有比農田低問題，造成結構受影響及農土流失，李榮鴻向台中市政府爭取315萬元施作護堤整治工程，目前已完工。

李榮鴻特助李文傑和地方人士今到現場視察工程品質，六分里劉黃碧霞表示，此綠廊道於2017年啟用，感謝市府與公所維護步道，護岸方面經費較大須由主管機關補助，現在已完工，感謝台中市長盧秀燕和市府團隊，也感謝議員李榮鴻幫忙。