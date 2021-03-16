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塌陷整修 外埔區六分里二排綠廊道北岸護堤整治已完工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員李榮鴻爭取3I5萬元，外埔區六分里二排綠廊道北岸護堤整治工程目前已完工。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻爭取3I5萬元，外埔區六分里二排綠廊道北岸護堤整治工程目前已完工。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

台中市外埔區六分里綠廊道是外埔地區重要休憩步道之一，連結大同磁瑤綠廊道、永豐桐花步道，成完整的步行漫遊圈，台中市議員李榮鴻去年底接獲六分里長劉黃碧霞及農民陳情，綠廊道北岸護堤部分塌陷，甚至有比農田低問題，造成結構受影響及農土流失，李榮鴻向台中市政府爭取315萬元施作護堤整治工程，目前已完工。

李榮鴻特助李文傑和地方人士今到現場視察工程品質，六分里劉黃碧霞表示，此綠廊道於2017年啟用，感謝市府與公所維護步道，護岸方面經費較大須由主管機關補助，現在已完工，感謝台中市長盧秀燕和市府團隊，也感謝議員李榮鴻幫忙。

李榮鴻議員服務處表示，該段為為六分大同二排上游匯集處，良田頗多，如無儘快整治恐危及農民財產安全，且該段溝渠雜草叢生環境髒亂，感謝鄰近地主提供土地設置施工便道，讓工期如期完成，未來也希望大家一起來外埔漫遊。

台中市議員李榮鴻爭取3I5萬元，外埔區六分里二排綠廊道北岸護堤整治工程目前已完工。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻爭取3I5萬元，外埔區六分里二排綠廊道北岸護堤整治工程目前已完工。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

台中市 農民 盧秀燕

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