海岸垃圾永遠清不完 芳苑公眾論壇今找解方

彰化縣芳苑和大城兩鄉約100.41公頃保安林地成為偷倒垃圾樂園，年年淨灘效果不彰，社區、學校、土地管理機關代表約60人，今天到芳苑鄉公所參加「保安林公眾論壇會議」，決議採屬地主義，土地管理機關負責處理所屬土地的垃圾，並擇期召開工作平台會議。

保安林地地主之一的林務局南投林管處，今天和芳苑鄉公所合辦會議。南投林管處先報告去年「向海致敬」活動成果，接著談到芳苑和大城兩鄉地號1707、1709、1711三筆地號合計100.41公頃保安林地的現況，其中1709垃圾量最多，依照會勘垃圾種類的紀錄，絕大多數來自營建廢棄土方、材料，其次是家戶垃圾、死亡的蚵蛤殼。

「淨灘和平常環保運動可撿拾零星垃圾，但保安林地（海岸）堆置大量廢棄物，需要大量人力和機具清除。」南投林管處技正鄭文惠說，去年在雲林縣採屬地主義，協調保安林地所有權單位動員清除垃圾，「有清有差」，因此希望今年到彰化縣西南角海岸，也採相同模式作業。

鄉長洪和炉說，縣政府發包興建海空步道，將在暑假開放，有助發展芳苑鄉海洋文化觀光，如果垃圾持續倒進來，景觀就毀了，一定會嚇跑遊客，他希望林務局南投林管處能協助找出保安林地的所有地主，一起清除和預防垃圾入侵。

芳苑鄉村長聯誼會、博愛村長林進雄建議在保安林地設立太陽能路燈，晚上照亮偏僻的保安林地，遏止偷倒廢棄物。漢寶村長鄭鵬豐希望保持保安林地魚塭現狀，有漁民進出，可減少外地人來偷倒垃圾的機率。

彰化縣保安林地的地主包括國有財產署、林務局、縣政府、鄉公所、私人及未明土地，今天論壇會議，國有財產署未派員出席，其餘各單位都推派代表到場，芳苑鄉沿海各村村長全數到齊；林務局南投林管處處長李政賢表示，將清查未登錄土地的所有權單位，屆時邀請各單位現勘保安林地，公私協力杜絕亂倒垃圾汙染海洋。

今天另一項決議，芳苑鄉永興社區發展協會將負責維護1709號保安林地，王功蚵藝文化協會維護1707號保安林地，農漁牧產業觀光推展協會維護1711號保安林地，協助環保教育、巡護保安林、監測調查，由社區居民詳實回報濫倒垃圾情形，改善彰化海岸髒亂的現況。