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民盼台中旱溪速整治 三河局：樹王橋至中投段後年發包
水利署第三河川局在台中市進行旱溪整治，每段完成都受到民眾歡迎，且有利附近房價提升。三河局今在大里樹王里舉辦說明會，表示中投至樹王橋這一段600公尺預計明年完成用地徵收，後年發包，預計2025至2026年完工。
樹王里長陳俞樺說，中投至樹王橋這一段是樹王里人口最密集的地區，地方民眾都引領企盼能早獲整治。立法委員何欣純也說，這是當地民眾期盼數十年的重大公共工程，希望三河局加速作業，若經費上有困難，可以提出來，她會協助爭取。
三河局長白烈燑說，樹王橋下游至萬安橋這一段去年10月開工，預計今年8月就可以完工，在樹王橋另一側至中投這一段目前還未整治，景觀已有落差，三河局目前正進行用地的先期作業，也就是進行用地徵收的估算，明年辦理徵收作業，後年發包，以1至2年工期計算，預計會在2025至2026年完成。
白烈燑說，這段完成整治後，旱溪排水的河川治理就完成了8成，除了景觀為之一變，也創造了居民多元的休憩空間，房價提升不在河川治理的設想內，但也樂觀其成。
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