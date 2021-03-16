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灰面鵟鷹過境數量破紀錄 今年沒雨恐難看到集結成群

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
2021台灣燈會迎賓門燈組「吉光片羽」配合「2021鷹揚八卦」賞鷹活動，在彰化八卦山脈生態遊客中心前展出。記者林敬家／攝影
2021台灣燈會迎賓門燈組「吉光片羽」配合「2021鷹揚八卦」賞鷹活動，在彰化八卦山脈生態遊客中心前展出。記者林敬家／攝影

彰化縣春分至清明是一年一度賞鷹季旺季，去年過境彰化的灰面鵟鷹數量高達3萬8千隻，破歷年紀錄，彰化野鳥學會預估今年行經彰化的灰面鵟鷹數量也不會少，但若持續沒下雨，想看到成群大量老鷹飛過機會較小，氣流太好大都會快速通過。

彰、投兩縣的八卦山是灰面鵟鷹春季遷徙必經之地，彰化縣沿海又是候鳥驛站，彰化縣府與參山國家風景區管理處今天舉行「2021鷹揚八卦」賞鷹活動宣傳，考量賞鷹民眾安全今年3月20、21日改在芬園鄉文德國小舉辦踏查導覽。

彰化野鳥學會多年來以保護灰面鵟鷹為首要任務，每年調查過境猛禽數量，累積超過20年的資料，彰化野鳥學會理事長謝孟霖說，以往每年約有1萬8千到2萬隻灰面鵟鷹過境彰化，去年高達3萬8千多隻，除了因各國對於環境生態意識提高，評估去年疫情也讓獵捕情況減少。

謝孟霖表示，想在彰化看到成群灰面鵟鷹經過需要天候的幫助，若下雨天老鷹會塞車，較容易看到成群飛過，但天氣太好機會較小，灰面鵟鷹飛行過程會蒸發水分，一般在山谷過夜補充水分，但今年缺水，八卦山取得水源不易，猜測過夜的地方會偏向大肚溪。

彰化縣副縣長林田富表示，「鷹揚八卦」賞鷹活動是彰化每年生態觀光旅遊重要的活動，八卦山淺山森林是灰面鵟鷹重要棲地，民眾欣賞盛況也學習生態保育的重要，灰面鵟鷹去年南返度冬經過墾丁的數量高達10萬隻，今年北返經過八卦上有可能超過以往數量。

近來國旅爆發，参山處透過旅行社開發4條生態小旅行以及自行車遊程，除了賞鷹還可深入社區採茶、製作鳳梨手抄紙、醃漬醬鳳梨等。

参山國家風景區管理處代理處長曹忠猷說，交通部觀光局也特別將2021台灣燈會迎賓門燈組「吉光片羽」搬到參山國家風景區八卦山脈生態遊客中心前，每天晚上6點開始點燈至10點，作品色彩相當豐富，白天陽光灑落時也十分亮麗，配合賞鷹活動另有風情。

「2021鷹揚八卦」賞鷹活動，交通部觀光局安排2021台灣燈會迎賓門燈組「吉光片羽」移到參山國家風景區八卦山脈生態遊客中心前繼續展出。記者林敬家／攝影
「2021鷹揚八卦」賞鷹活動，交通部觀光局安排2021台灣燈會迎賓門燈組「吉光片羽」移到參山國家風景區八卦山脈生態遊客中心前繼續展出。記者林敬家／攝影
「2021鷹揚八卦」賞鷹活動還開發4條社區小旅行。記者林敬家／攝影
「2021鷹揚八卦」賞鷹活動還開發4條社區小旅行。記者林敬家／攝影
彰化縣府與參山國家風景區管理處今天舉行「2021鷹揚八卦」賞鷹活動宣傳，考量賞鷹民眾安全，今年3月20、21日改在芬園鄉文德國小舉辦踏查導覽。記者林敬家／攝影
彰化縣府與參山國家風景區管理處今天舉行「2021鷹揚八卦」賞鷹活動宣傳，考量賞鷹民眾安全，今年3月20、21日改在芬園鄉文德國小舉辦踏查導覽。記者林敬家／攝影

灰面鵟鷹 國家風景區

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