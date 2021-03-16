南投竹山提前防治蟻災 8000組藥劑下周開始發放

進入夏天，疣胸螞蟻開始在中南部肆虐，竹山鎮公所為提前預防蟻災，今年預先備好8000組藥劑組，宣布下周起開始發放，民眾憑身分證至各里辦公室領取，讓有需要的鎮民可以提早應戰。

竹山鎮公所指出，入夏是疣胸螞蟻繁殖的季節，民眾抱怨在家中、車上都可以見到疣胸螞蟻，因此，公所為了幫忙滅蟻，提前佈署，向中央申請疣胸螞蟻藥劑，將於3月中旬開放領取，強調今年為不浪費資源，發放以戶為單位，1戶1組，有需要的民眾，攜帶身分證前往各里辦公室辦理領取手續就可以拿到。

鎮公所並強調，8000組的藥劑組包括疣胸琉璃蟻藥1瓶，容器1個，容器有樹掛式以及家用式兩種選擇，民眾領取時可以向里幹事提出需求；關於疣胸螞蟻藥有任何問題，在上班時間都可以致電到竹山公所農經課詢問，電話049-2642175轉503。