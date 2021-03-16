豐原醫院火警 疑似中庭木棧板下方菸蒂引燃

衛福部豐原醫院今天凌晨發生火警，護理師巡檢發現，一樓中庭冒煙，醫院今天查出疑似中庭木棧板下方煙蒂引起火警，將調查管制區內是否有人抽菸並亂丟菸蒂，追究責任。

豐原醫院表示，今天凌晨3點16分接獲護理師通報，復健大樓有煙味逸散情形，當值護理師立即前往巡檢，巡檢該大樓頂樓至1樓後，發現在1樓戶外中庭有冒煙狀況，立即通報保全、總機及工務組員前往現場。

因冒煙位置在中庭木棧板下方，經保全橇開木棧板後發現為疑似煙源處，即以滅火器撲滅，為慎重起見再以消防栓拉水帶再次灑水確保無火源，因發生地點為戶外且未引發火勢，故未啟動疏散病人。

豐原醫院表示，院方對於消防安全極為重視，每年進行消防定期檢查申報並由消防隊確認合格，建築物公共安全檢查申報也都合格，各護理人員也都進行自衛消防編組認真辦理演習，這次能迅速撲滅煙源，表示平時訓練有素能主動通報且與保全及值班人員配合得當。