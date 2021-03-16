影／佛系屠宰？南投讓豬聽佛經 交易量竟激增7成

南投縣政府所屬的農產運銷公司，平時拍賣、電宰毛豬供應中部肉品市場需求，去年底接受建議，以擴音器在繫留欄播放佛經；該公司人員表示，豬隻聽佛經後，情緒變得安定，電宰品質提升，更因市場需求量突然變大，交易量近期激增7成。

縣府指出，南投縣農產運銷公司是縣府唯一的生產事業單位，長期配合縣府和農委會政策運作，參與屠宰、肉品從業與運輸，且從牧場到餐桌都要以人道方式作業、處理豬隻，符合國際要求，去年對運送到場的繫留豬隻更有「佛系」新做法。

該公司總經理周義雄表示，去年接觸智敏慧華金剛上師教育基金會董事長陳聲漢、董事李振明等人，經建議，在毛豬拍賣、電宰前的繫留欄安裝播音設備，每天播放佛經，讓牠們在生命的最後一段路聽經，舒緩情緒，也意外改變繫留欄氛圍。

「毛豬很像聽得懂佛經！」周提到，毛豬剛被運進繫留欄時，情緒易躁動，但放佛經後，說也奇怪，豬隻像被安撫般較快穩定，沒在趕豬拍賣或交易時，甚至異常安靜，電宰品質獲提升，工作人員更不會只聽豬叫聲，工作不再那麼枯燥殘酷。

此外，毛豬交易量去年因疫停滯，但讓豬聽經後，今年竟碰上台中肉品市場交易減量3成，該公司因在國3名間交流道旁，交通便利獲豬販或豬農青睞，進而承接不少業務量，近期毛豬交易量便從原來約900頭增加至1600頭，激增達7成。