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企業家購屋當關懷據點 號召志工提供共餐服務

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮復興里東興社區關懷據點今天成立，社區志工幹部汪玉女夫婦無償提供土地和建物給社區當關懷據點，還自掏腰包買健身器材等設備讓長輩們使用，並招募志工提供共餐服務。圖／田中公所提供
田中鎮復興里東興社區關懷據點今天成立，社區志工幹部汪玉女夫婦無償提供土地和建物給社區當關懷據點，還自掏腰包買健身器材等設備讓長輩們使用，並招募志工提供共餐服務。圖／田中公所提供

彰化縣田中鎮復興里東興社區關懷據點今天成立，社區志工幹部汪玉女夫婦無償提供土地和建物給社區當關懷據點，並招募志工提供共餐服務，田中鎮長洪麗娜說，企業家取之於社會用之於社會的胸襟，出錢出力還帶領志工烹飪共餐的伙食，真的讓人很感動。

復興里東興社區關懷據點今天成立，由副縣長洪榮章、田中鎮長洪麗娜等人一起主持揭牌儀式，長者們還一起搓湯圓慶祝，熱鬧滾滾。

洪榮章說，很感謝社區可以打造一個這樣棒的據點,因為彰化縣的人口老化程度相當快，全縣超過65歲的長者已經超過全縣人口數的16％了，所以照顧長者更顯重要。

汪玉女說，東興社區是一個設立相當早的知名社區，但隨著時間的流逝，社區志工慢慢老去，有的甚至無法走出社區去參加各項的活動，為了讓社區長者有一個聊天、共餐以及休憩的地方，她說服丈夫斥資近千萬元買下自家隔壁140坪的土地加建物，自己寫計畫向縣府申請，讓東興社區有了關懷據點。

洪麗娜說，汪玉女夫婦經營機動車配件公司，事業有成回饋鄉里，不僅提供建物做為關懷據點，還自掏腰包買健身器材等設備讓長輩們使用，讓長者多一個溫馨的聚會地點。

復興里長游文義說，參與共餐的長者一個月必須繳交250元的伙食費，3月份的伙食費就由他全部負責，目前已有約40人報名共餐，期待未來有更多居民一起加入社區據點的經營。

汪玉女說，也來也希望能再為長輩們開設手作、繪畫、烹飪等課程，關懷據點後方還可以做開心小農場，可讓長輩們多活動筋骨，有人一起聊天，健康生活。

田中鎮復興里東興社區關懷據點今天成立，社區志工幹部汪玉女夫婦無償提供土地和建物給社區當關懷據點，還自掏腰包買健身器材等設備讓長輩們使用，並招募志工提供共餐服務。圖／田中公所提供
田中鎮復興里東興社區關懷據點今天成立，社區志工幹部汪玉女夫婦無償提供土地和建物給社區當關懷據點，還自掏腰包買健身器材等設備讓長輩們使用，並招募志工提供共餐服務。圖／田中公所提供

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